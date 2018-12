Fielding pred borbo kariere z Alvarezom: Je favorit, nisem neumen, toda jaz sem višji

Izzivalec Canelo Alvarez bo proti branilcu naslova Fieldingu lovil naslov v super srednji kategoriji po različici WBA. Mehičan ima na svojem kontu že 50 zmag, v karieri poklicnega boksarja pa je do zdaj le enkrat izgubil in dvakrat remiziral. Edini poraz Alvareza je prišel proti legendarnemu Floydu Mayweatherju, ki se je od boksa poslovil neporažen.

"Zasluži si ves denar, je odličen boksar. Še vedno vem, da ga lahko premagam in zato sem sprejel borbo. Blizu sem in vem, da sem lahko konkurenčen," je prepričan Michael ’Rocky’ Fielding. 31-letni Liverpoolčan ima na svojem kontu po 28 obračunih le en poraz, in sicer proti še neporaženemu rojaku Callumu Smithu. "To je velik obračun in velika priložnost zame. Je favorit, nisem neumen, toda jaz sem višji, namučil ga bom," je prepričan Fielding. "Trdo sem delal in tukaj sem. Na glavnem dogodku v MSG-ju. Imam dva otroka in zanju se bom boril," je povedal Liverpoolčan. O Alvarezu pa je pristavil: "Ne dela veliko napak. Je popoln in izkušen boksar. Boksa na najvišji ravni in boril se je z najboljšimi boksarji. Toda nekje je treba začeti. Začel je z Mayweatherjem in od tam napredoval. Začel bom proti njemu in upam, da bom to unovčil," je napovedal Fielding.