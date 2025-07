Fight of Nations [TM]: Ima Joker asa v rokavu?

V vlogi trenerja druge sezone resničnostnega šova Fight of Nations [TM] (ogledali si ga boste lahko na VOYO) bo nasproti našemu Miranu Fabjanu stal Aleksandar Ilić. Karizmatični Srb je moral slovenskemu Rockyju enkrat že priznati premoč, zdaj je odločen, da popelje svojo ekipo do zmage, nato pa 6. septembra na FNC 24 dobi še težko pričakovano povratno borbo.

Aleksandar Ilić je privržencem mešanih borilnih veščin v regiji zelo dobro poznano ime. Borec, ki se je v svoji karieri boril v organizacijah, kot so KSW, Oktagon in Brave, je bil lani ena izmed večjih okrepitev organizacije FNC. Najbolj odmevni zmagi v njegovi karieri sta nedvomno nokavta osvajalca olimpijske kolajne v rokoborbi Damiana Janikowskega in nekdanjega prvaka srednje kategorije organizacije Bellator Aleksandra Šlemenka. Znan je po svoji karizmi in predvsem po udarcu z levo nogo, ki je bil usoden za številne njegove tekmece.

Debi v največji regijski organizaciji se sicer zanj ni izšel po načrtih, saj ga je novembra lani v razprodani zagrebški Areni s tehničnim nokavtom premagal Miran Fabjan, s katerim si bosta v novi sezoni Fight of Nations [TM] stala nasproti kot trenerja, 6. septembra pa se bosta, znova v največji dvorani na Hrvaškem, udarila še v povratni borbi. Še en spopad s slovenskim Rockyjem si je Ilić delno zaslužil s svojo zadnjo borbo, ko je maja pred domačimi gledalci v Beogradu premagal Flavia Pino. Ta je sicer vskočil kot pozna zamenjava za Tomislava Spahovića.

Miran Fabjan – Aleksandar Ilić FOTO: FNC icon-expand

Ilić je eden najbolj popularnih borcev v regiji, zaradi njegovega rivalstva s Fabjanom in nenehnih besednih dvobojev pa se nam obeta izjemno zanimiva druga sezona resničnostnega šova Fight of Nations [TM]. "Pričakujem, da bo ta sezona petkrat boljša od prve. Nedvomno. Tudi, kolikor sem uspel videti, so fantje bolj resni, kot so bili v prvi sezoni. Seveda jim manjka izkušenj in nekaterih znanj, ki jih bomo poskušali prenesti na njih. Pričakujem tekmovalno sezono. Tako kot sva trenerja tekmovalna, takšni bodo tudi borci," pravi 36-letni Beograjčan z vzdevkom Joker, ki se je pred prvo borbo proti slovenskemu Rockyju boril tudi s srčnimi težavami. Te naj bi bile tako resne, da so se, tako so sporočili iz njegovega tabora, zdravniki po borbi v Zagrebu celo borili za njegovo življenje.