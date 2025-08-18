Svetli način
Borilni športi

Fight of Nations [TM]: Aleksić premagal Ruprehta, Ilićeva ekipa povedla

Zagreb, 18. 08. 2025 07.00

Anže Mlakar
Peta epizoda resničnostnega šova Fight of Nations [TM] je prinesla skupinski izziv v risanju, ki ga je dobila ekipa Aleksandra Ilića, v nadaljevanju pa je njegov varovanec Veljko Aleksić s predčasno prekinitvijo dobil borbo proti slovenskemu predstavniku Nejcu Ruprehtu. Ekipa srbskega zvezdnika proti moštvu Mirana Fabjana vodi s 5:3.

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage
Fight of Nations [TM]: Pot do zmage FOTO: VOYO

Epizoda se je začela s treningom obeh ekip, tekmovalci pa so se nato prestavili v vilo. Tam jih je čakal ekipni izziv v risanju, z nasveti pa jim je pomagal hrvaški umetnik Jure Ereš. Trenerja sta morala risati predsednika organizacije FNC Dražena Forgača, mladi borci pa svoja trenerja.

"Hvala vsem, da ste upoštevali navodila. Odločila je predanost nalogi, noben izdelek ni slab, ampak točko dobi ekipa Joker," je po izzivu dejal Ereš in s tem skupni izid poravnal na 3:3, ob tem pa izpostavil izdelka Nejca Ruprehta in Veljka Aleksića.

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage
Fight of Nations [TM]: Pot do zmage FOTO: FNC

Prav borca z najkakovostnejšima portretoma je naslednji dan čakala borba, še pred tem sta Miran Fabjan in Aleksandar Ilić poskrbela za nekaj drame, besedni dvoboj pa se je preselil tudi na uradno tehtanje, ki sta ga oba borca uspešno prestala.

Zmagovalce ekipnega izziva v risanju je zvečer čakalo predavanje o digitalnem marketingu, ki ga je izvedel Dino Oreški, naslednje jutro pa je bila vsa pozornost usmerjena v tretjo borbo šova. Aleksiću so pred obračunom preko telefona srečo zaželeli brat, mama, oče in stric, Ruprehtu pa brat in trener.

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage
Fight of Nations [TM]: Pot do zmage FOTO: FNC

Slovenski predstavnik je borbo začel napadalno z nekaj solidnimi udarci, Aleksić pa je dogajanje preselil v parter, kjer je hitro prišel do pričakovane zmage s predčasno prekinitvijo. Ekipa Ilića je v točkah povedla s 5:3.

Aleksić je po zmagi za nekaj minut prejel telefon, tako da se je lahko slišal s svojimi najbližjimi, medtem pa sta se Gabriel Pavlović in Wojciech Todorić stopila na tehtnico in spoznala, koliko kilogramov bosta morala izgubiti pred medsebojnim obračunom, ki ga bomo kmalu videli na VOYO.

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage
Fight of Nations [TM]: Pot do zmage FOTO: VOYO
