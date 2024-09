Fight of Nations [TM]: Bowling, drugi polfinale in obisk deklet

Pred drugo polfinalno borbo so se fantje kot vselej so se fantje pomerili v ekipnem izzivu, ki je tokrat potekal v bowling dvorani in je imel prijateljski naboj, saj je ekipa Hrvaške že pred zadnjo epizodo pobegnila na udobnih 7:3. A to ni spremenilo dejstva, da je šlo v drugem polfinalu še kako zares. V kletko sta tokrat stopila Marko Ančić ter Uroš Mitić in prvič v letošnjem resničnostnem šovu je prišlo do predčasnega zaključka borbe. Komu je uspelo zmagati in si zagotoviti finalno borbo si lahko od soboto dalje ogledate na VOYO!