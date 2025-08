Fight of Nations [TM]: Fabjan izgubil ekipni izziv in borca

Fight of Nations: Pot do zmage

V začetku tretje epizode je bil v središču pozornosti Benjamin Ajd, ki je v drugi epizodi izgubil borbo, tekmecu pokazal sredinec in proti njemu celo pljunil. Nasprotnik mu je hitro oprostil, slovenskemu borcu pa je bilo za reakcijo zelo žal: "Mama, ati, oprostita, ker sem se tako obnašal. Ponesle so me emocije, drugače nisem takšen."