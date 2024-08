Fight of Nations [TM]: Hrvati povedli, a zapleti šele sledijo

Čustveno četrto epizodo resničnostnega šova Fight of Nations [TM] je zaznamovala borba med Markom Ančićem in Stevanom Đurđevićem , a še bolj pestro je bilo pred samim dvobojem. Oba sta namreč imela precej težav z zbijanjem kilogramov. Pri mučnem hujšanju sta jima bila v veliko pomoč oba trenerja Vaso Bakočević in Filip Pejić , tako da sta oba borca uspešno dobila dvoboj s tehtnico.

Še pred borbo je bil na sporedu nov dvoboj. Ekipi sta se tokrat preizkusili v kuhanju, vlogo 'žiranta' pa je prevzel kar legendarni hrvaški borec po pravilih MMA Igor Pokrajac. Ekipi sta za kapetana izbrali Borisa Stanića in Erika Pletikosa. Čeprav predstavnik srbske ekipe Stanić velja celo za najboljšega kuharja v hiši, je nekdanji borec organizacije UFC Pokrajac presenetil z izbiro in ocenil, da je boljšo jed pripravila hrvaška ekipa ter tako 'kockastim' podelil pomembno točko v borbi za končno zmago.

Srbi so se, morda tudi malce jezni zaradi poraza, odločili nekoliko zbosti hrvaško zasedbo. Tako so, ko so bili tekmeci na večerji, razstavili njihove postelje in poskrbeli najprej za smeh, nato pa jezo pri hrvaški ekipi. Med tistimi, ki mu je bila potegavščina najmanj všeč, je bil prav Ančić, ki ga je čakala borba z Đurđevićem. Borca iz Splita zbadanje srbske ekipe ni vrglo iz tira, v borbi je (pričakovano) opravil s tekmecem in poskrbel za vodstvo Hrvaške s 4:1.