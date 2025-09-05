Fight of Nations [TM]: Imamo finalista, udarila se bosta na spektaklu FNC 24

Hitro po začetku zadnje epizode je postalo jasno, da Benjaminu Ajdu ne bo uspelo zbiti odvečnih kilogramov, tako da je s pripravami na polfinalno borbo začel Gabriel Pavlović. V dvorani smo pospremili trening borcev, ki jih je obiskal Roberto Soldić. "Jaz sem njegov oboževalec, odkar sem bil otrok. Gledal sem njegove dvoboje, ko je premagal vse," je po njegovem prihodu povedal Ajd, Slobodan Blagojević pa je priznal, da je zaradi njega začel trenirati mešane borilne veščine.
Eden trenutno največjih MMA zvezdnikov je mladim borcem zaupal trenutke iz začetkov kariere: "Samo z dvema vrečkama sem odšel v Düsseldorf. Dve leti sem živel v telovadnici. Na vrh so me pripeljali trdo delo, predanost, pogum in disciplina. Uživam v MMA-ju. To je moje življenje, temu sem se posvetil. Ves čas gledam, kako bi postal najboljši in spisal zgodovino."
Tekmovalci so bili nato postavljeni pred zanimiv izziv, v katerem so se morali pokazati v novi luči in se v izboru za mistra Fight of Nations predstaviti v svoji najboljši različici. Žirijo so sestavljale Laura Prgomet, ki smo jo lahko spoznali v hrvaški izvedbi resničnostnega šova Sanjski moški, ring dekle organizacije FNC Mina Jeremić in Klara Bilalović Keles, voditeljica oddaje Face off s Klaro. Za zmagovalca so razglasile Filipa Vidaka.
Ta se bo v soboto pomeril na spektaklu FNC 24, svojega nasprotnika pa ni dobil na drugem polfinalnem obračunu, saj je tudi tam zmagal član ekipe Mirana Fabjana. Pavlović je že v prvi rundi Blagojevića prisilil v podreditev in poskrbel, da je Fabjanova ekipa v točkah povedla z 10:8.
Vse epizode letošnje izvedbe resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage si lahko ogledate na VOYO, kjer bomo v soboto prenašali borilni spektakel FNC 24. Za naslov zmagovalca šova in pogodbo z organizacijo FNC se bosta pomerila Vidak in Aleksić, v glavni borbi večera pa se bosta udarila Darko Stošić, ki se v Beogradu ni mogel boriti zaradi poškodbe, in Ivan Vitasović, ki se vrača po dveh letih. Za nekaj slovenskega pridiha bo poskrbel Andres Ramos, sicer Kubanec, ki pa se bori pod slovensko zastavo. Za pas v poltežki kategoriji bo izzval Mateja Batinića.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.