Fight of Nations [TM]: Imamo finalista, udarila se bosta na spektaklu FNC 24

Hitro po začetku zadnje epizode je postalo jasno, da Benjaminu Ajdu ne bo uspelo zbiti odvečnih kilogramov, tako da je s pripravami na polfinalno borbo začel Gabriel Pavlović. V dvorani smo pospremili trening borcev, ki jih je obiskal Roberto Soldić. "Jaz sem njegov oboževalec, odkar sem bil otrok. Gledal sem njegove dvoboje, ko je premagal vse," je po njegovem prihodu povedal Ajd, Slobodan Blagojević pa je priznal, da je zaradi njega začel trenirati mešane borilne veščine.

Eden trenutno največjih MMA zvezdnikov je mladim borcem zaupal trenutke iz začetkov kariere: "Samo z dvema vrečkama sem odšel v Düsseldorf. Dve leti sem živel v telovadnici. Na vrh so me pripeljali trdo delo, predanost, pogum in disciplina. Uživam v MMA-ju. To je moje življenje, temu sem se posvetil. Ves čas gledam, kako bi postal najboljši in spisal zgodovino."