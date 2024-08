Fight of Nations [TM]: Izguba kilogramov, kuhanje in obisk legende

Po treh epizodah se resničnostni šov Fight of Nations [TM]: Pot do zmage počasi začenja razpletati. Med borci so se spletla prijateljstva, a kljub temu občasno med njimi zavre. Tokrat bosta v kletko stopila Marko Ančić in Stevan Đurđević, ki bosta morala najprej opraviti z najbolj neprijetnim opravilom v borilnih športih, to je hitro izgubo kilogramov, pri kateri jima bodo pomagali tako sotekmovalci kot tudi trenerja.