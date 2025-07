Fight of Nations [TM]: Kaj nas čaka v prvi epizodi?

Čakanja bo kmalu konec, na VOYO v soboto prihaja nova sezona resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, ki bo prinesla številne vrhunske borbe, zabavne in čustvene trenutke, razburljive izzive ter vpogled v zasebno življenje mladih borcev. V prvi epizodi bomo spoznali tekmovalce, ki bodo razdeljeni v dve ekipi, čaka pa nas tudi prvi izziv, v katerem se bosta pomerila trenerja Miran Fabjan in Aleksandar Ilić.

Kaj se zgodi, ko osem mladih borcev mešanih borilnih veščin zapreš v hišo in jim vzameš telefone? Odgovor na to vprašanje bomo dobili že v prvi epizodi resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage. Za začetek edinstvenega borilnega resničnostnega šova se bosta predstavila tako trenerja obeh ekip Miran Fabjan in Aleksandar Ilić kot tudi vseh osem borcev.

Izvedeli bomo, zakaj so se fantje odločili za MMA, kdo je njihova največja podpora in kakšni so njihovi cilji. Predstavljen bo tudi način točkovanja, saj lahko do zmage pride le ena ekipa, končni zmagovalec šova, ki si bo poleg denarne nagrade deset tisoč evrov priboril tudi profesionalno pogodbo s hrvaško MMA-organizacijo FNC, pa je prav tako lahko le en mladi borec.

"Pričakujem, da bom spoznal nekaj perspektivnih fantov, s katerimi bom delil svoje znanje. Bom trener, ki bo sodeloval z borci in pomagal obema ekipama, saj lahko vse nekaj naučim. Tako da, če se bomo dobro uskladili, bomo iz tega šova, trenerji in borci, odšli kot boljši borci. Ker vsak od teh fantov nekaj zna, česar mi ne znamo. MMA pomeni učenje, učenje in učenje. In ko misliš, da znaš vse, še ne znaš nič," je pred začetkom šova povedal Fabjan, pod vodstvom katerega bodo, tako kot tudi pod vodstvom Ilića, trenirali in tekmovali po štirje mladi borci.