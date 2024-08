Fight of Nations [TM]: Kazanje sredincev in čas za polfinale

OGLAS

V zadnjem četrtfinalnem dvoboju resničnostnega šova Fight of Nations bi se morala udariti Boris Stanić in Erik Pletikos. Šlo bi za povratni obračun, prvega je dobil srbski borec, a se je na zadnjem treningu zapletlo. Pletikos in Petar Mujkanović sta zadela z glavama, ob čemer je slabše odnesel borec iz Pulja, ki mu je počila arkada.

Takoj je bilo jasno, da je nastopanja, vsaj kar se borb tiče, za Pletikosa na šovu konec. Kot zamenjava je vskočil prav Mujkanović, ki se je s Stanićem že zapletel v konflikt in mu celo primazal klofuto. Član hrvaške ekipe se je sicer že boril, po sodniški odločitvi ga je premagal Uroš Mitić, tokrat pa se je zanj izteklo še nekoliko slabše. Stanić, s katerimi sta si na začetku borbe kazala sredince, ga je hitro prisilil v predajo.

Erika Pletikosa je moral zamenjati Petar Mujkanović FOTO: FNC icon-expand

Stanić je s prvo zmago s predčasnim zaključkom priboril dve točki za Srbijo, ki zdaj zaostaja s 3:5. Pred tem je namreč na zadnjem izzivu (znova) slavila hrvaška zasedba. Tokrat so borci veslali v zanimivem dvoboju pa so bili na koncu hitrejši in predvsem spretnejši izbranci Filipa Pejića. Morda je hrvaško ekipo še dodatno podžgal jutranji obisk. V hiši jih je namreč presenetil nekdanji smučarski šampion Ivica Kostelić in jim namenil nekaj nasvetov, ki jim bodo v karieri prišli še kako prav.

Ob koncu oddaje sta trenerja Pejić in Vaso Bakočević razkrila tudi oba polfinalna para. Kot prva se bosta pomerila Fran Luka Đurić in Stanić, drugi polfinalni par pa bo Mitić – Marko Ančić. Zanimiv bo predvsem spopad Đurića in Stanića, ki sta se lani novembra pomerila na FNC 13 v Beogradu. Takrat je slavil Hrvat Đurić, kdo bo uspešnejši tokrat, pa preverite v novi epizodi, ki na VOYO prihaja že jutri!