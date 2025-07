Fight of Nations [TM]: Miran Fabjan vidi samo zmago

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage FOTO: VOYO icon-expand

Po uspešni prvi sezoni resničnostnega šova Fight of Nations [TM], ki ga je v dvoboju z ekipo Srbije dobila hrvaška zasedba, v velikem finalu na spektaklu v puljski Areni pa je Marko Ančić premagal Voja Katanovića, prihaja nova sezona, ki napoveduje še večji spektakel. Za slovenske ljubitelje mešanih borilnih veščin bo še toliko bolj zanimiva, saj bo v vlogi trenerja Miran Fabjan.

Od pokoja do regijske superzvezde

Fabjan, nekdaj izjemno uspešen kikboksar, je poskrbel za najbolj nepričakovano eksplozijo mešanih borilnih veščin pri nas. Potem ko je praktično že sklenil svojo športno pot, se je na željo sinov odločil, da še vsaj enkrat nadene rokavice. Na presenečenje vseh se je odločil za MMA in ne za njemu bolj domači kikboks. V mešanih borilnih veščinah se je sicer dvakrat boril že leta 2017, a takrat temu športu ni bil zares posvečen. Sledil je klic (nekdanje) organizacije VFN in vse ostalo je zgodovina. Slovenski Rocky je pred več kot 3000 gledalci v mariborski dvorani Tabor presenetljivo hitro nokavtiral domačina Tadeja Dajčmana in začel svoj meteorski vzpon v regijskem MMA. Kmalu je namreč dočakal klic najmočnejše regijske organizacije FNC in se treningov mešanih borilnih veščin lotil zelo resno. Preselil se je v Pulo, združil moči z ikono borilnih veščin v regiji Zelgom Galešićem in kmalu postal borec, ki ga tekmeci ne smatrajo več za muho enodnevnico v kletki MMA. Po zmagah proti Tomislavu Spahoviću in Mariu Žgeli je dočakal spopad z izjemnim srbskim težkašem Darkom Stošićem. In čeprav mu številni niso pripisovali nikakršnih možnosti za zmago, je dvakratnega izzivalca za šampionski pas težke kategorije KSW kar dvakrat poslal na tla. Na koncu so pretehtale izkušnje. Stošić je prišel do zmage ob koncu prve runde, Fabjan pa je pridobil spoštovanje tudi tistih, ki so ga pred tem označevali za "nakladača".

Miran Fabjan FOTO: FNC icon-expand

Kjerkoli, s komerkoli

Slovenski Rocky je videl, da se lahko kosa tudi z najboljšimi v Evropi, se še bolj posvetil treningom in začel svoje znanje v parterju izpopolnjevati tudi z izjemno studioznim in tehnično podkovanim Nemanjo Miloševićem. Sledile so nove tri odmevne zmage. Proti nekdanjemu članu elitne organizacije UFC Yorganu De Castru, trenerskemu rivalu v šovu Fight of Nations [TM] Aleksandru Iliću ter veteranu organizacije KSW Michalu Kiti. Po zmagi proti slednjemu je le mesec in pol pozneje kot pozna zamenjava vskočil v dvoboj z nekdanjim prvakom organizacije Oktagon Hatefom Moeilom. V Beogradu se je nato ponovila zgodba kot pred enim letom s Stošićem. Fabjan je odlično začel, tekmeca zasul z udarci, ga spravil v hude težave, a trdoživega Nemca iranskih korenin ni uspel zaključiti. Moeil je slavil s prekinitvijo v tretji rundi, slovenski borec pa je občinstvo znova navdušil s predstavo in odločnostjo, da se je pripravljen pomeriti kjerkoli in s komerkoli.

Miran Fabjan FOTO: FNC icon-expand

'Vse lahko nekaj naučim'

Zdaj bo Fabjan pred novim izzivom. Izkazati se bo poskušal v vlogi trenerja in svoje varovance popeljati do zmage proti Ilićevim izbrancem. "Govoril sem z vsemi. Vidim, da je to ena zdrava ekipa. Imeli se bomo super. Jaz bom pomagal obema ekipama. Vse lahko nekaj naučim. Tako da, če se bomo dobro uskladili, bomo iz tega šova, trenerji in borci, odšli kot boljši borci. Ker vsak od teh fantov nekaj zna, česar mi ne znamo. MMA pomeni učenje, učenje in učenje. In ko misliš, da znaš vse, še ne znaš nič," je pred snemanjem resničnostnega šova dejal Fabjan, ki pa ima misli usmerjene že proti povratnemu dvoboju z Ilićem, ki bo 6. septembra v Areni Zagreb: "Moja strategija za zmago je, da se samo ne izgubim na poti do dvorane, kjer bo finale. Jaz stopim v kletko, pogledam Ilketa, Ilke se trese. Strah ga je, boli ga, jaz grem v kletko in v eni minuti končam borbo."

Miran Fabjan FOTO: FNC icon-expand