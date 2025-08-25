Svetli način
Fight of Nations [TM]: Pavlović izgubil, Fabjanova ekipa v težavah

Zagreb, 25. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Anže Mlakar
Šesta epizoda resničnostnega šova Fight of Nations [TM] je prinesla zdravstvene težave Filipa Vidaka, ki je bil kljub bolečinam glavni faktor za zmago ekipe Mirana Fabjana v skupinskem izzivu. Videli smo tudi zadnjo četrtfinalno borbo, na kateri je presenetil Wojciech Todorić in premagal Gabriela Pavlovića. Moštvo Aleksandra Ilića zdaj v skupnem seštevku točk vodi s 7:4.

Filipu Vidaku, enemu od favoritov za končno zmago in hkrati edinemu zmagovalcu dosedanjih dvobojev iz ekipe Slo Rocky, so se v spodnjem delu hrbta pojavile bolečine, ki ogrožajo njegov nadaljnji nastop v tekmovanju: "Nesrečno sem padel in aktivirala se mi je stara poškodba. Bolečina se je nekoliko omilila, a gibljivost se še ni povrnila," je povedal hrvaški borec, nekateri sotekmovalci pa menijo, da se tako vede zaradi strahu pred polfinalnim dvobojem proti Veljku Aleksiću.

Na treningu sta bila v središču pozornosti Gabriel Pavlović in Wojciech Todorić, ki ju je naslednji dan čakal zadnji dvoboj pred polfinaloma. Vidak se je medtem odpravil na pregled z magnetno resonanco, po kasnejšem posvetu z zdravnikom pa je prišel do zaključka, da lahko trenira naprej. "Podatek, da sem dobro, mi bo pomagal v vsakem vidiku šova. Bolj sem sproščen," je dejal Vidak.

Sledil je ekipni izziv v paintballu, kjer se je najbolj izkazal prav Vidak, ekipa Mirana Fabjana pa je prišla do zmage in v skupnem seštevku točk zaostanek znižala na 5:4. Tekmovalci zmagovalne ekipe so kot dodatno nagrado za nekaj časa prejeli svoje telefone in se slišali s svojimi najbližjimi, Todorić pa je medtem v savni bil bitko s kilogrami.

Pavlović, ki je med vsemi tekmovalci najlažji, ni imel težav s pripravami na uradno tehtanje, tudi Todoriću pa je uspelo zbiti odvečne kilograme. Sledila je borba, na kateri je, proti pričakovanjem, Todorić hitro izvedel rušenje in v parterju nemočnega Pavlovića zasul z udarci v glavo ter prišel do zmage s predčasno prekinitvijo. Ekipa Aleksandra Ilića je povedla s 7:4. "Vedel sem, da njegova ekipa ne bo imela možnosti proti moji. Rocky je rekel, da je MMA zato, da se gleda. Zdaj mora gledati sebe, kako izgublja," je po slavju povedal Joker.

Kateri borci se bodo borili v polfinalu? To bo znano kmalu, novo epizodo pa si boste na VOYO lahko ogledali že v soboto.

