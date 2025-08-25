Fight of Nations [TM]: Pavlović izgubil, Fabjanova ekipa v težavah

Filipu Vidaku, enemu od favoritov za končno zmago in hkrati edinemu zmagovalcu dosedanjih dvobojev iz ekipe Slo Rocky, so se v spodnjem delu hrbta pojavile bolečine, ki ogrožajo njegov nadaljnji nastop v tekmovanju: "Nesrečno sem padel in aktivirala se mi je stara poškodba. Bolečina se je nekoliko omilila, a gibljivost se še ni povrnila," je povedal hrvaški borec, nekateri sotekmovalci pa menijo, da se tako vede zaradi strahu pred polfinalnim dvobojem proti Veljku Aleksiću.

Na treningu sta bila v središču pozornosti Gabriel Pavlović in Wojciech Todorić, ki ju je naslednji dan čakal zadnji dvoboj pred polfinaloma. Vidak se je medtem odpravil na pregled z magnetno resonanco, po kasnejšem posvetu z zdravnikom pa je prišel do zaključka, da lahko trenira naprej. "Podatek, da sem dobro, mi bo pomagal v vsakem vidiku šova. Bolj sem sproščen," je dejal Vidak.