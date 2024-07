Fight of Nations [TM]: Spoznajte ekipo Hrvaške

V soboto se na VOYO začne edinstven borilni resničnostni šov Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, ki bo gledalcem ponudil popolno kombinacijo vrhunskih borb, razburljivih izzivov in čustvenih trenutkov iz zasebnega življenja osmih mladih borcev mešanih borilnih veščin. Te bodo razdeljeni v dve ekipi, zato vam danes predstavljamo ekipo Hrvaške, ki jo bo vodil izkušeni hrvaški borec Filip Pejić.

Ekipo hrvaške bo vodil izkušeni borec z Dubrave Filip Pejić. 32-letni borec z vzdevkom Nitro je v svoji profesionalni karieri zabeležil 16 zmag in 8 porazov, dve njegovi borbi pa sta se končali brez zmagovalca. Pejić je v enem najboljših evropskih MMA klubov American Top Team Zagreb združil moči s trenerjem in ustanoviteljem zagrebške podružnice ATT-ja ter vodjo Fight Nation Championshipa Draženom Forgačem. Pejić je profesionalno kariero začel leta 2011, se najprej boril v hrvaški MMA ligi, preden se je leta 2014 pridružil organizaciji FFC. Dve leti kasneje je po desetih zmagah na 12 borbah dobil priložnost boriti se v kletki največje svetovne organizacije UFC. Leta 2019 se je pridružil najmočnejšji poljski organizaciji KSW, p osedmih borbah pa se je Pejić predlani pridružil najmočnejši MMA promociji v jugovzhodni Evropi FNC, za katero je do sedaj zbral dva nastopa - zmago proti Brazilcu Marcosu Viniciusu na FNC 9 in poraz proti še enemu Brazilcu Ronyju Jasonu na FNC 11. Po enoletnem premoru, ki si ga je popestril s trenersko vlogo v resničnostnemu šovu Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, ga ob podpori številnih hrvaških navijačev ter predvsem žene Katarine in dveh sinov, 7. septembra na FNC 19 v Puličaka borba proti trenerju Srbije Vasu Bakočeviću.

Petar Mujkanović, Filip Pejić in Erik Pletikos FOTO: FNC icon-expand

In koga vse bo Pejić treniral? Hrvaško ekipo sestavljajo štirje člani. Drugi najbolj izkušen izmed njih je 22-letni Erik Pletikos, član kluba Trojan Free Fighters iz Pule, ki je že uspešno začel profesionalno kariero in zabeležil tri zmage in nobenega poraza. Med profesionalci je debitiral decembra 2022 na FNC 9, ko je premagal rojaka Ermina Salija, septembra lani je dodal zmago na Srbom Nikolo Pavlovićem, januarja letos pa se je meril tudi v Sloveniji in na VFN 8 ugnal Gruzijca Ilio Nozadzeja. Erik, ki je eden najbolj zgovornih tekmovalcev šova, je ljubitelj hitrih avtomobilov in motorjev. Njegova največja podpornica MMA kariere je babica, ki mu pomaga predvsem pri nadzorovanju teže. Pletikos se je sicer že pomeril z enim članom srbske ekipe in nestrpno čaka na povratni dvoboj.

Erik Pletikos in Fran Luka Đurić FOTO: FNC icon-expand

Drugi član ekipe, ki jo vodi Pejić, je 19-letni Zagrebčan Fran Luka Đurić, ki ima kljub rosnim letom za sabo že šest profesionalnih MMA borb. Štiri zmage in dva poraza je trenutni Đurićev rekord, s tem da je v zadnjih dveh nastopih zabeležil dve zmagi in sicer na FNC 12 proti Mateju Simiću in na FNC 13 proti Borisu Staniću. Đurić vse žrtvuje za šport, s katerim se ukvarja ne le zato, ker je MMA zelo zahteven, ampak tudi zato, ker ima ledvično bolezen, zaradi katere ne sme dehidrirati. Toda Đurić je svojo bolezen sprejel kot del življenja in športa. Poleg treningov MMA-ja, rokoborbe in vadbe v fitnesu, se Luka sprošča s tekom in poslušanjem rapa, kar je prićakovano, saj je njegov brat reper.

icon-expand

Tretji član hrvaške ekipe je 21-letni Marko Ančić, Splitčan, ki živi v Zagrebu in trenira v American Top Teamu. V profesionalne vode se še ni podal in če zmaga v šovu Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, bi bil nastop v velikem finalu v Puli zanj prva borba v profesionalnem MMA-ju. Marko se že od malih nog rad ukvarja s športom, starši pa so mu dali moč in podporo, da mu je tako ljubi šport lahko postal način življenja. Ančić je na dobri poti, da postane profesionalni MMA borec, v prid temu pa govorijo tudi njegovi rezultati med amaterji. Ančić je doslej zmagal sedemkrat in le enkrat izgubil in je že zadnje štiri borbe neporažen. Tudi on se je že boril na slovenskih tleh, ko je v finalu amaterskega turnirja VFN Vikings 4 premagal Franca Jerkovića. Ančić se je v mešane borilne veščine resno podal šele lani, pred tem je namreč tekmoval v grapplingu.

Marko Ančić FOTO: FNC icon-expand

Četrti član hrvaške ekipe pa je 21-letni Petar Mujkanović, ki je pustil nogomet, da se je lahko povsem posvetil borilnim športom. Petar si močno želi uspeti v MMA in upa, da mu bo ta zahteven šport, s katerim se želi ukvarjati z vsem srcem, omogočil preživetje. Mujkanović je šele pred kratkim vstopil v svet mešanih borilnih veščin in ima pod pasom eno borbo, ki jo je lani na FNC 13 dobil proti Mateju Matoševiću. Čeprav je odraščal brez očeta, je Petar skrben brat iz velike in vesele družine, v veliko oporo mami, trem mlajšim sestram in mlajšemu bratu. Ožja in složna družina ter dekle Lea mu zato pomenijo največjo oporo.

Petar Mujkanović FOTO: FNC icon-expand