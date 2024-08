Fight of Nations [TM]: Spoznajte ekipo Srbije

V soboto se na VOYO začne edinstven borilni resničnostni šov Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, ki bo gledalcem ponudil popolno kombinacijo vrhunskih borb, razburljivih izzivov in čustvenih trenutkov iz zasebnega življenja osmih mladih borcev mešanih borilnih veščin. Ti bodo razdeljeni v dve ekipi, zato vam danes predstavljamo ekipo Srbije, ki jo bo vodil vselej zanimivi Vaso Bakočević.

Vodja ekipe Srbije bo Črnogorec Vaso Bakočević, znan tudi pod vzdevkom Psiho. 35-letnik je eden izmed najbolj priljubljenih borcev v regiji, neumoren in odličen MMA-borec, a tudi pravi šovmen, ki obožuje trash talk, ki ga je dvignil v pravo medijsko zvezdo. Poleg tega je Bakočević eden izmed najbolj izkušenih MMA-borcev na Balkanu in je znan po tem, da nasprotnikov ne izbira. Za njim je že 68 profesionalnih borb, na katerih je zabeležil 43 zmag, 24 porazov in en remi.

Vaso Bakočević FOTO: FNC icon-expand

Poleg tega se od leta 2020 redno meri tudi boksu z golimi pestmi, kar najbolje opisuje njegov temperament in neustrašnost. Skoraj nemogoče je najti MMA organizacijo, za katero Bakočević ne bi nastopal – od MFC, Collision Fighting Championship, Tesla, Megdan Fighting, LEFC, WFC, KSW, Bellator, M1, Superior FC do FNC-ja, kjer je zabeležil svojo zadnjo MMA borbo kot tudi borbo boksa z golimi pestmi. Bakočević je kot mladenič treniral karate in nogomet, a se je njegova nogometna pot končala takoj, ko je nokavtiral igralca nasprotne ekipe.

Svojo profesionalno kariero je uradno začel že leta 2010 in je eden redkih borcev, ki poleg nasprotnikov ne izbira niti kategorije, saj se je boril vse od 66 pa do 84 kilogramov. Bakočević je poleg tega, da je odličen borec tudi podjetnik, ki zna izkoristiti vse svoje potenciale, kar potrjuje tudi nedavno odprt MMa klub imenovan Fight Company MMA. O priljubljenosti Bakočevića, ki vselej na svojevrsten način pokaže svoj karakter, priča skoraj 300 tisoč sledilcev na Instagramu. Lahko vam je všeč ali ne, Bakočević je vselej nared da se bori in zabava ljudstvo.

icon-expand

Kdo vse bo v ekipi Srbije? 21-letni Boris Stanić, ki prihaja iz Beograda je po zelo uspešni amaterski karieri v profesionalne vode stopil junija lani in hitro vknjižil dve zmagi s predčasnim zaključkom. Na FNC 13 pa ga je nato ustavil in mu prvi poraz v profesionalni karieri zadal član ekipe Hrvaške Fran Luka Đurić. Zdaj bo imel Stanić priložnost, da se v resničnostnem šovu maščuje hrvaškemu borcu. Stanić je v Beogradu obiskoval trenersko šolo za trenerja kikboksa, bil njegov vstop v MMA pa je bil pravzaprav naključen, saj je s tem športom začel šele, ko se v bližini njegovega doma odprl MMA klub. Stanić zase pravi, da daje vedno vse od sebe in je prepričan, da lahko pride do samega konca.

Boris Stanić in Erik Pletikos FOTO: FNC icon-expand

Drugi borec srbske ekipe je 19-letni Stevan Đurđević, ki se je v MMA podal, da bi shujšal. Tudi on prihaja iz Beograda, največjo oporo pa mu poleg ožje družine predstavljata tudi stric in dedek, ki srčno navijata zanj. Đurđević je odraščal brez očeta, njegov cilj pa je iz amaterskega MMA-ja v katerem beleži dve zmagi brez poraza, nadgraditi s prvo profesionalno zmago na FNC 19 v Puli. Poleg MMA-je Stevan rad jaha konje, ki jih na kmetiji redi njegov dedek.

Stevan Đurđević in Uroš Mitić FOTO: FNC icon-expand

Tretji član Bakočevićeve ekipe prihaja iz Novega Sada, je študent elektrotehnike in vsestranski borec, ki se poleg MMA ukvarja še z boksom in ima črni pas v karateju. To je Vojo Katanović, ki obožuje adrenalin, zato morda ne preseneča, da se je le dva meseca po tem, ko je začel trenirati MMA že podal v svojo prvo borbo. Po le dobrem letu dni med amaterji pa se je že podal v profesionalne vode in na sedmih borbah zabeležil tri zmage in štiri poraze. Katanović je neumoren borec, ki ima rad predvsem borbe na nogah. V največjo oporo so mu starši, ki ga vselej bodrijo v dvorani. Katanoviću tehtanja za dvoboje v šovu ne bodo predstavljala težav, saj je, kot trdi, nekoč v pičlih 24 urah izgubil kar osem kilogramov.

Vaso Bakočević in Vojo Katanović FOTO: FNC icon-expand

Četrti član reprezentance Srbije pa prihaja z Dunaja, kjer obiskuje srednjo ekonomsko šolo. To je Uroš Mitić, ki ga je MMA pritegnil, ker je v življenju iskal nov izziv. Mitić je član Basic Sportcluba, od koder prihajajo le pohvalne besede o discipliniranem borcu. Uroš preprosto uživa v vsakem trenutku vsake borbe v kletki. Navijačem regije se je predstavil marca letos na FNC-jevem amaterskem turnirju Zagrebu, kar je bila tudi njegova zadnja borba v kletki. Na treningih dokazati Bakočeviću in v šovu potrditi, da je pripravljen na osvojitev naziva najboljšega borca v šovu. Doslej je tekmoval le v amaterskem MMA-ju, v katerem je na šestih nastopil zbral pet zmag in le en poraz, ter se tako hitro prebija proti profesionalnim vodam.