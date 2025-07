Fight of Nations [TM]: Spoznajte prvo polovico borcev

Kletka, v kateri se bodo borili tekmovalci šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage.

Že na začetku bosta izkušena trenerja Miran "Slo Rocky" Fabjan in Aleksandar "Joker" Ilić osem nadobudnih mladih borcev razdelila v dve ekipi, ki se bosta med seboj pomerili v borbah in številnih drugih ekipnih izzivih. Hkrati se bodo morali borci znajti tudi pri skupnem življenju v hiši, opravljanju hišnih opravil, organizaciji obrokov in drugih vsakodnevnih zadolžitvah.

Mladi borci, ki se bodo borili v šovu Fight of Nations [TM]: Pot do zmage.

Benjamin Ajd je 25-letni Mariborčan, ki trenutno živi v Nürnbergu in se z borilnimi športi ukvarja že od svojega 12. leta. Najprej je treniral aikido v Centru Samuraj pri Mateju Plavcu, nato MMA, v Nemčiji pa se uri pod vodstvom Islama Khapilaeva. Pravi, da mu je vera zelo pomembna, ne kadi, ne pije in je popolnoma osredotočen na MMA kariero.

Gabrijel Pavlović živi v Nemčiji, vendar upa, da se bo nekoč vrnil v Vitino pri Ljubuškem, od koder izvira. 24-letni osebni trener je zelo aktiven na družbenih omrežjih, kjer je skoraj vedno v družbi svojega pomeranca Simbe. V hiši bo s svojimi norčijami zabaval gledalce in nekatere sostanovalce, medtem ko drugim njegove šale morda ne bodo najbolj všeč.

Filip Vidak je 27-letni taksist in trener iz Hrvaške, ki je izredno osredotočen in motiviran. Veliko pozornosti namenja borilni tehniki, saj si želi profesionalne kariere v MMA-ju. Zaradi svoje resnosti in občutljivosti morda ne bo našel skupnega jezika z vsemi sostanovalci.

Ognjen Kovačević se je začel ukvarjati z boksom pri 14 letih in že pri 15 nokavtiral svojega prvega nasprotnika. Beograjčan danes šteje 22 let, živi v Zagrebu in upa, da mu bo sodelovanje v šovu prineslo večjo prepoznavnost na družbenih omrežjih in morda celo novo ljubezensko zvezo.