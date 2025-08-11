Fight of Nations [TM]: V dvorano prišel legendarni Cro Cop

Četrta epizoda se je začela z borbo Filipa Vidaka in Slobodana Blagojevića. Prva izmed treh petminutnih rund je najprej prinesla nekaj solidnih udarcev obeh borcev, ki sta se nato preselila v parter. Tam je za odtenek več energije izgubil Vidak, šele zvonec, ki je naznanil konec runde, pa je poskrbel za to, da sta se nasprotnika ponovno vstala. Vidak je v drugi rundi z močnimi udarci nasprotniku naredil precej škode, ga spravil na tla in ga tam porazil s tehničnim nokavtom.
Ekipa Mirana Fabjana je na račun Vidakove zmage s predčasno prekinitvijo v točkah povedla s 3:2. "Tudi ko zmagamo, delamo napake. A sladko je, ko se učiš iz zmage," je dejal slovenski zvezdnik.
Vidak je po zmagi prejel telefon, sledil pa je pogovor z mamo. "Zmagal sem zate. Mami, rad te imam. Zelo sem se trudil za to. Hvala, da me podpiraš," ji je prek čustvenega klica sporočil Vidak.
Čustveni trenutki se s tem niso zaključili, saj je tudi Blagojević za nekaj minut dobil telefon, na katerem ga je čakalo mamino videosporočilo, ki mu je veliko pomenilo: "Vem, da me nisi pričakoval, ampak mami je vedno s teboj. Ne bom ti rekla, kako zelo rada te imam in kako zelo te pogrešam, ker to zelo dobro veš. Rekla pa ti bom, da si moj prvak in da mi pomeniš vse na svetu."
Borci so se v nadaljevanju pogovarjali o svojih vzornikih. Omenjena sta bila Conor McGregor in Mirko "Cro Cop" Filipović. Nato so se odpravili na trening v dvorano, kjer jih je presenetil prav Cro Cop, katerega so sprejeli z bučnim aplavzom. "Mirko Filipović je za moje pojme za ta šport to, kar je žoga za nogomet. Zaradi njega smo začeli vsi to spremljati," je o Cro Copu povedal Fabjan.
Legendarni hrvaški borec si je vzel veliko časa in s tekmovalci ter trenerjema opravil poglobljen trening. Navdušeni niso bili le mladi borci, pač pa tudi oba trenerja. "Fantje nikoli ne bodo pozabili tega dne. Sam sem v življenju marsikaj pozabil, ampak tega dne ne bom," je dejal Aleksandar Ilić.
Fabjan je svoje varovance nato obiskal v vili in se z njimi pogovoril o tem, kdo se bo v nadaljevanju šova pomeril s katerim tekmecem. Trenerja sta se nato sestala s predsednikom organizacije FNC Draženom Forgačem. Diskusija med Fabjanom in Ilićem je bila precej vroča. O čem je tekla beseda? Če še niste, poglejte na VOYO, kjer vas četrta epizoda že čaka, peta, v kateri se bosta udarila slovenski predstavnik Nejc Rupreht in favorizirani Veljko Aleksić, pa prihaja v soboto.
