Fight of Nations [TM]: V dvorano prišel legendarni Cro Cop

Četrta epizoda se je začela z borbo Filipa Vidaka in Slobodana Blagojevića . Prva izmed treh petminutnih rund je najprej prinesla nekaj solidnih udarcev obeh borcev, ki sta se nato preselila v parter. Tam je za odtenek več energije izgubil Vidak, šele zvonec, ki je naznanil konec runde, pa je poskrbel za to, da sta se nasprotnika ponovno vstala. Vidak je v drugi rundi z močnimi udarci nasprotniku naredil precej škode, ga spravil na tla in ga tam porazil s tehničnim nokavtom.

Ekipa Mirana Fabjana je na račun Vidakove zmage s predčasno prekinitvijo v točkah povedla s 3:2. "Tudi ko zmagamo, delamo napake. A sladko je, ko se učiš iz zmage," je dejal slovenski zvezdnik.

Vidak je po zmagi prejel telefon, sledil pa je pogovor z mamo. "Zmagal sem zate. Mami, rad te imam. Zelo sem se trudil za to. Hvala, da me podpiraš," ji je prek čustvenega klica sporočil Vidak.

Čustveni trenutki se s tem niso zaključili, saj je tudi Blagojević za nekaj minut dobil telefon, na katerem ga je čakalo mamino videosporočilo, ki mu je veliko pomenilo: "Vem, da me nisi pričakoval, ampak mami je vedno s teboj. Ne bom ti rekla, kako zelo rada te imam in kako zelo te pogrešam, ker to zelo dobro veš. Rekla pa ti bom, da si moj prvak in da mi pomeniš vse na svetu."