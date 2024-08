Fight of Nations [TM]: Že v prvi epizodi bo napeto

Kaj se zgodi, ko osem mladih borcev mešanih borilnih veščin zapreš v hišo in jim vzameš telefone? Odgovor na to vprašanje bomo dobili že v prvi epizodi resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage. Za začetek edinstvenega borilnega resničnostnega šova se bosta predstavila tako trenerja obeh ekip Filip Pejić in Vaso Bakočević kot tudi vseh osem borcev.

Ekipo Hrvaške sestavljajo Erik Pletikos, Fran Luka Đurić, Marko Ančić in Petar Mujkanović.