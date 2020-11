Figueiredo že v prvi rundi opravil s Perezom, Ševčenkova ubranila pas

Brazilski borec Deiveson Figueiredoje vnovič potrdil, zakaj ima mušja kategorija nenadoma povsem drugačen čar. "Bog vojne" je z Američanom Alexom Perezomopravil po nekaj manj kot dveh minutah (natančneje 1:57) prve runde v lasvegaškem oktagonu, ko ga je spravil v "giljotino" in začel z davljenjem. Neverjetno eksplozivni Brazilec se je vratu Pereza oklepal, dokler ni dobil znaka za predajo in tako prvič ubranil svoj šampionski pas.

Prvi mož organizacije UFC Dana White je na novinarski konferenci po dvoboju dejal, da se Figueiredo ne bo vrnil v domačo Brazilijo, temveč da bo ostal v Las Vegasu in se decembra boril še enkrat, najverjetneje z Brandonom Morenom, ki je v preliminarnih obračunih UFC 255 ugnal Brandona Royvala.

"Dana, poskrbi, da se bo to zgodilo. To je dvoboj, za katerega si želim, da se zgodi,"je bil jasen Figueiredo.

Šok na dvoboju Ševčenko-Maia že dejstvo, da je Maia dobila eno rundo

Najmanj tako vneto kot obračun Brazilca z Američanom so privrženci mešanih borilnih veščin čakali na spopad Valentine Ševčenkos tokratno izzivalko Jennifer Maio. Borka kirgizijsko-perujskih korenin je svoj pas v mušji kategoriji v soboto ubranila še četrtič, Brazilko pa je ugnala po soglasni odločitvi sodnikov (49:46).

"Zelo sem vesela, ker je trajalo pet rund, saj sem dolgo počivala,"je dejala Ševčenkova, ki se je borila prvič po februarski zmagi s tehničnim nokavtom nad Katlyn Chookagian. Ena najdominantnejših bork v karavani je nadaljevala: "Morala sem začutiti duh oktagona, duh boja in spoznati, da sem se vrnila zdrava, stoodstotna. Nič me ne moti. Vesela sem, da je bila to Jennifer Maia, težka tekmica, to je prvo, nato pa da je dvoboj trajal do konca, zato vem, da sem za naslednjega stoodstotno zdrava."

Tudi tokrat ni imela večjih težav, jo pa je Maia v drugi rundi uspela zvleči na tla, jo obrniti na hrbet in šele kot druga v zgodovini mušje kategorije UFC dobiti rundo proti zvezdnici, ki drži drugo mesto na lestvici "pound for pound", ki jo sestavlja medijski velikan ESPN. Maia kljub temu ni uspela nadgraditi uspeha iz druge runde, njena končna zmaga bi bila seveda eno največjih presenečenj v zgodovini tega športa, do katerega pa tokrat ni prišlo. Ševčenkovi je po podatkih UFC uspelo 231 udarcev proti 101, ki jih je utrpela s strani tekmice. To se je poznalo tudi na Brazilkinem obrazu, saj je dvoboj sklenila močno okrvavljena, potem ko je morala pretrpeti tudi precej udarcev s komolci. Ševčenkova jo je petkrat spravila na tla, kar je celo njena najvišja številka v karieri oziroma izenačen rekord z obračuna proti Joanni Jedrzejczyk, Poljakinji, ki jo je prav tako po sodniški odločitvi ugnala za prosti šampionski pas leta 2018.