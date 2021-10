Finale PFL: Šest zmagovalcev čaka bogata denarna nagrada

Tretja sezona ligaškega tekmovanja v mešanih borilnih veščinah PFL oziroma Professional Fighters League bo sredi tedna dobila končen razplet. Na finalnem dogodku, ki ga boste lahko od 22.30 dalje v živo spremljali na VOYO , bomo videli šest borb za naslov prvaka in štiri dodatne borbe, med drugim tudi drugo MMA-borbo najboljše ženske boksarke vseh časov, Claresse Shields , ki se bo decembra vrnila v boksarski ring in pomerila s slovensko borko Emo Kozin .

Redni del sezone PFL je bil sestavljen iz šestih dogodkov, na katerih so borci nabirali točke za čim višjo uvrstitev na lestvici. Vsak borec se je pomeril z dvema nasprotnikoma in poskušal zbrati čim več točk. Nato so se najboljši štirje borci iz vsake kategorije (pet moških in ena ženska kategorija) uvrstili v končnico, ki se je razpletla na treh dogodkih. Na finalnem dogodku sezone pa se bosta po dva borca iz vsake kategorije pomerila v velikem finalu, ki prinaša zmagovalni pas in denarno nagrado v višini enega milijona ameriških dolarjev (približno 860 tisoč evrov).

Prva finalna borba po potekala v moški lahki kategoriji, pomerila pa se bosta Loik Radzhabov, ki je bil finalist že leta 2019 in takrat v finalu po soglasni sodniški odločitvi izgubil proti Natanu Schulteju, in Raush Manfio, ki letos prvič nastopa v PFL in ob treh zmagah še ne pozna poraza, med drugim je premagal tudi bivšega UFC-jevega prvaka Anthonyja Pettisa.

Nato si bosta v finalu poltežke kategorije nasproti stala novinca v PFL Antônio Carlos Júnior in Marthin Hamlet. Brazilec Carlos Júnior je specialist za podreditve, saj je kar devet od 12 profesionalnih zmag osvojil na ta način, aktualnega prvaka poltežke kategorije Emiliana Sordija pa je v polfinalu premagal po soglasni sodniški odločitvi. Hamlet pa je v rednem najprej zmagal in nato izgubil, v polfinalu pa je premagal še enega Brazilca v kategoriji, Cezarja Ferreiro.

Prva borba glavnega dela borilnega spektakla bo finale peresne kategorije med Movlidom Hajbulajevim, ki se je boril že v sezoni 2019 in izgubil v četrtfinalu, ter Chrisom Wadom, ki se že tretjo sezono bori v PFL. Wade je v prvih dveh sezonah nastopal v lahki kategoriji in obakrat klonil v polfinalu, odkar se je spustil kategorijo nižje, pa še ne pozna poraza. Kot pravi sam, si želi le, da bi tako ostalo tudi po finalnem obračunu.