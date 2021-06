Logan Paul: Dejstvo, da sem tukaj, dokazuje, da je to samo simulacija

Logan Paul je ameriški zvezdnik družbenih omrežij, ki se bo v boksarskem obračunu postavil po robu legendarnemu Floydu Mayweatherju mlajšemu. Prenos obračuna si lahko ogledate ob 2.00 na VOYO.

Amaterski bokser in youtuber Paul v tem boju vidi predvsem priložnost za dober zaslužek in odlično reklamo. Uradno bosta tekmeca merila v osmih triminutnih rundah. Mayweather je pri 44 letih že v pokoju, vendar je tudi njega premamil dober zaslužek in tako se nekdanji svetovni prvak štiri leta po koncu kariere vrača v boksarski ring. Mayweather se je nazadnje boril leta 2017 v ekshibiciji z irskim zvezdnikom MMA Conorjem McGregorjem.

V aktivni karieri je nastopil na 50 poklicnih dvobojih in ostal nepremagan, vendar kar nekaj podatkov govori v Paulov prid. Je 18 let mlajši, 15 centimetrov višji in kar 16 kilogramov težji od Mayweatherja. A ta ima za razliko od Loganovega enega poraza, v boksarski karieri kar 50 zmag in je bil svetovni prvak v petih različnih težnostnih kategorijah.

"Bil sem že v takšnem položaju. Vem, kaj je potrebno narediti za zmago. Boril sem se proti borcem z vsemi mogočimi slogi. Borbe ne zmagaš zaradi višine, ne zaradi teže, ampak zaradi sposobnosti borjenja, na koncu koncev. In jaz se znam boriti," pravi Floyd, Paul pa mu odgovarja: "To ni največja borba v mojem življenju. To je največja borba njegovega življenja. Veliko tvega in vse lahko izgubi. Jaz bom samo užival v ringu."

V ekshibicijski borbi se runde ne bodo točkovale, so pa dovoljeni nokavti, in prav na to računa nekdanji svetovni prvak, ki je seveda tudi navajen širokoustenja tekmecev pred borbo....