Floyd Mayweather se februarja vrača v ring

Zdaj že upokojeni nekdanji boksarski šampion Floyd Mayweather Jr. je že nekaj časa namigoval na vrnitev v ring, danes pa so organizatorji glede težko pričakovane vrnitve podali nekaj podrobnosti. Mayweather Jr. je v profesionalni karieri nastopil na 50 dvobojih in vpisal 50 zmag, od tega 27 z nokavtom, kar je posledica odlične obrambe, natančnega dela z nogami in zelo hitrih premikov glave, ki so skoraj preprečili, da bi ga njegovi tekmeci resno poškodovali.

Avgusta 2017 je slavil na zelo donosni tekmi proti irskemu mojstru mešanih borilnih veščin Conorju McGregorju. Mayweather Jr. je v boksarskem dvoboju v deseti rundi McGregorja premagal s tehničnim nokavtom, zmaga pa mu je takrat prinesla tudi približno 200 milijonov ameriških dolarjev (168,68 milijona evrov). Po tem dvoboju je uradno končal kariero. Na silvestrovo 2018 je nekdanji boksar že prekinil upokojitev in stopil v ring ter v Saitami v dobrih dveh minutah v ekshibicijskem dvoboju premagal japonskega kickbokserja Tenšina Nasukavo, za kar je prejel devet milijonov dolarjev (7,59 milijona evrov).

'Prihajam nazaj'

Tokrat bo šlo po besedah japonskih prirediteljev za prestižnejši dogodek, ki bo del megaprireditve 2021 na stadionu Tokyo Dome v Tokiu 28. februarja. Na njem naj bi nastopilo več šampionov različnih borilnih večin, vključno z Mayweatherjem Jr., drugih podrobnosti pa za zdaj niso razkrili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Minuli teden je zdaj 43-letni boksar prek Instagrama objavil videoposnetek in potrdil, da prihaja v Tokio.

"Tokio, Japonska, leta 2021 prihajam nazaj. Vem, da so tudi olimpijske igre v Tokiu leta 2021, vendar bom na stadionu v Tokiu s svojo ekipo priredil nekaj velikega,"je v posnetku med drugim dejal "Money" Mayweather. Američan se je upokojil pred tremi leti in konec leta 2019 napovedal, da se v ring vrača leta 2020, a za zdaj letos te "obljube" še ni izpolnil.

Že nekaj časa se sicer širijo govorice, da se je Mayweather Jr. znašel v finančnih težavah. Leto 2020 je bilo zanj sicer izjemno stresno, nazadnje so v kalifornijskem Moreno Valleyju ustrelili njegovega varovanca, 22-letnega Dannyja Gonzaleza, ki je zaradi poškodb umrl. V letu 2020 je Mayweather Jr. izgubil tudi strica, na domačem naslovu pa so v avtomobilu mrtvo našli njegovo nekdanjo partnerico. Da je bila mera polna, so njegovo hčerko aretirali zaradi napada z nožem.