FNC 13: Borilni spektakel s slovenskim pridihom

Hrvaška organizacija mešanih borilnih veščin Fight Nation Championship oziroma FNC, ki velja za najmočnejšo v regiji, ta konec tedna v Beogradu prireja borilni spektakel z zaporedno številko 13. V glavni borbi večera bo šampionski pas velterske kategorije prvič branil Nikola Joksović, na dogodku pa se bo boril tudi neporaženi Slovenec Dino Suljkanović. FNC 13 si boste lahko v soboto v živo ogledali na VOYO, prenos se prične ob 20.00.

Fight Nation Championship oziroma FNC je tako profesionalne kot tudi amaterske dogodke začela prirejati oktobra 2019 in hitro zapolnila vrzel, ki jo je vzpon tega relativno mladega športa povzročil v naši regiji. Na VOYO ste lahko ljubitelji mešanih borilnih veščin konec maja premierno spremljali FNC 11, septembra pa FNC 12, ki je potekal v izjemni kulisi Puljske arene. Julija pa je FNC v Bugojnem zaključila tudi turnir Armagedon 4, v katerem smo imeli tudi Slovenci svojega predstavnika. To je bil Dino Suljkanović, ki se je pomeril v finalu lahke kategorije in po treh izjemnih in tesnih rundah premagal Luko Ceranjo, s tem osvojil turnir in posledično tudi pogodbo s FNC-jem.

Suljkanović, ki se v prejšnjih krogih sicer ni boril, je v finale vstopil kot zamenjava za poškodovanega Madžara Akosa Denesa. Mariborčan se je širši javnosti predstavil marca letos, ko je v slovenski organizaciji Valhalla Fight Night (VFN) debitiral med profesionalci in po soglasni sodniški odločitvi premagal Alena Čufurovića.

icon-expand Alen Čufurović in Dino Suljkanović FOTO: Jure Gasparič

Borcu iz Maribora bo v tretji profesionalni borbi kariere nasproti stal prav tako še neporaženi črnogorski borec Blažo Nikolić. Borec MMA kluba Prometej iz Nikšiča, ki bo debitiral pod okriljem hrvaške organizacije, je vse tri dosedanje borbe dobil s predčasno prekinitvijo (dve s podreditvijo in eno z nokavtom), zato slovenskega borca čaka težko delo.

FNC 13 FOTO: VOYO

Borilni spektakel, ki bo potekal v dvorani Aleksandar Nikolić, bosta sicer naslovila domačin Nikola Joksović, ki bo prvič branil naslov prvaka velterske kategorije in izkušeni Črnogorec Savo Lazić. Joksović, ki je dve izmed svojih 12-ih profesionalnih zmag zabeležil proti slovenskima borcem Bojanu Kosednarju - Želvi in Marku Vardjanu, je na začetku septembra navdušil na 'gladiatorskem' spektaklu v Puljski areni, kjer je v drugi rundi ustavil Marka Kisiča in postal prvak velterske kategorije. 29-letnemu Srbu bo ob prvi obrambi naslova prvaka šampionski pas poskušal vzeti pet let starejši Lazić, ki je pred dobrim letom dni debitiral pod okriljem hrvaške organizacije in po hitrem postopku ugnale legendo hrvaškega MMA-ja Ivico Truščka. Slednji se bo boril tudi tokrat, ko bo že 81-ič (da, prav ste prebrali) stopil v kletko. 35-letni Hrvat, ki se še kmalu ne misli ustaviti, se bo tokrat boril z mladim Srbom Jovanom Marjanovićem.

Statistični predogled borbe Nikola Joksović - Savo Lazović Veliko obeta tudi drugi obračun v lahki kategoriji, v katerem se bosta pomerila mladi in neporaženi hrvaški borec Marko Bojković, ki je nazadnje na FNC 11 na spektakularen način ugnal Brazilca Maura Paixaoja. 22-letnega borca tudi tokrat čaka brazilski borec in sicer šest let starejši, a precej izkušenejši Lucas Ananias, ki ima pod svojim pasom že 15 profesionalnih zmag, a tudi pet porazov.

Za šov pa bosta po vsej verjetnosti poskrbela Francisco Barrio in Vaso Bakočević, ki bosta v Beogradu poskušala zakopati zamero, ki jo kuhata že od njune prve borbe, ki se je pred dvema letoma končala na s kontroverzno zmago Argentinca, ki živi in trenira na Hrvaškem. Vselej glasni Črnogorec si je takrat namreč poškodoval levo nogo, Argentinec pa je kljub poškodbi takoj skočil nanj in ga zadavil.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Velterska kategorija: Nikola Joksović – Savo Lazić (borba za naslov prvaka) Velterska kategorija: Francisco Barrio – Vaso Bakočević Lahka kategorija: Marko Bojković – Lucas Ananias Dogovorjena teža (79,8 kilogramov): Ivica Trušček – Jovan Marjanović Velterska kategorija: Ognjen Babić – Axel Nobou Ženska mušja kategorija: Marina Spasić – Samin Kamal Beik Lahka kategorija: Dino Suljkanović – Blažo Nikolić Velterska kategorija: Aleksandar Vukosavljević – Miladin Kolarski Peresna kategorija: Boris Stanić – Fran Luka Đurić