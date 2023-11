FNC 13: Đurić za izjemen uvod v borilni spektakel ugnal Stanića

Dina Suljkanovića so ljubitelji mešanih borilnih veščin bolje spoznali marca letos, ko je pod okriljem slovenske organizacije Valhalla Fight Night (VFN) debitiral med profesionalci in po soglasni sodniški odločitvi premagal Alena Čufurovića. Mladi Mariborčan je nato julija vskočil v finale lahke kategorije FNC-jevega turnirja Armagedon in po treh izjemnih in tesnih rundah premagal Luko Ceranjo, s tem pa si je posledično tudi priboril pogodbo s FNC-jem.

Borcu iz Maribora bo v tretji profesionalni borbi kariere nasproti stal prav tako še neporaženi črnogorski borec Blažo Nikolić. Borec MMA kluba Prometej iz Nikšiča, ki bo debitiral pod okriljem hrvaške organizacije, je vse tri dosedanje borbe dobil s predčasno prekinitvijo (dve s podreditvijo in eno z nokavtom), zato slovenskega borca čaka težko delo.