FNC 15: soočenja opravljena, ob 19.00 gre zares!

Večina oči je bila pričakovano uprtih v glavna borca večera Mirana Fabjana in Maria Žgelo, a sta borca soočenje, ki ni bilo njuno prvo, prestala brez incidentov. "Ne poslušam ga, on govori, jaz pa sem, kot da ga ni," je po zadnji medijski obveznosti pred borbo dejal vedno nasmejani Žgela, ki se zaveda, da bo številčno občinstvo tokrat na strani Fabjana: "To me ne moti niti me ne motivira. Naj navijajo za tistega, za katerega mislijo, da je boljši. Vem, da bodo navijači na njegovi strani, saj je domačin, ampak to me ne bo vrglo s tira."

"Počutim se odlično, občinstvo lahko pričakuje nokavt ali davljenje ... a preferiram nokavt, da mu pokažem, da se ne bojim z njim boriti v stoje ter da gledalcem pokažem to, kar si želijo," je pred bržkone največjo borbo v karieri še prepričan 26-letnik iz Vinkovcev.