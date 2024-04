Slovensko občinstvo dobilo, kar je pričakovalo in še več

OGLAS

Za ogrevanje navijačev so poskrbele tri borbe v katerih so Slovenci dosegli mešan uspeh. Prvi je bil na vrsti 30-letni Mariborčan Anže Vujčič, ki je v Stožicah s strani ljubljanskih (nogometnih) navijačev doživel peklenski sprejem. Za to mu sicer ni bilo mar, saj se je moral osredotočiti na nevarnega nasprotnika Ibrahima Mandeva, ki se je izkazal za pretrd oreh. Bolgar je že v prvi rundi vknjižil bogate rokoborske izkušnje, Anžeta spravil na tla in ga za davljenjem prisilil v predajo.

Anže Vujčič še naprej čaka na prvo zmago v FNC-ju FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kubanec še naprej navdušuje Slovence Prvo zmago, ki se jo je razveselila slovenska publika pa je v drugi borbi večera dosegel Andres Ramos. Kubanec, ki že nekaj časa živi in trenira v Sloveniji, je tako kot Mandev pred njim hitro vnovčil znanje rokoborbe in do tedaj neporaženega Čeha Vladimirja Hajeka hitro spravil na tla, ter ga za vzvodom prisilil, da v znak predaje potapka. "Sem zelo vesel, ker sem zmagal v tej areni ... nimam besed, preveč emocij," nam je takoj po zmagi povedal visokorasli Ramos, ki ob vsaki borbi dokaže, da ne napredujejo le njegove borilne veščine, temveč napreduje tudi njegova slovenščina. "Zelo sem vesel, publika me je lepo sprejela, Slovenija je kot moj dom," je dodal 29-letnik, ki je tako v manj kot letu dni dosegel že svojo tretjo zaporedno zmago in se zato že spogleduje s četrto profesionalno borbo: "Bomo videli kje bom naredil četrto borbo, ali v Beogradu ali v Sarajevu, zaenkrat še ne vem," a če se FNC letos znova ustavi v Sloveniji lahko zagotovo znova računamo nanj: "Seveda, stoodstotno bom tekmoval. Ni drugega, to je moj dom!"

Andres Ramos FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Po zmagi na očetovski dopust Kot zadnji v predborbah je v kletko stopil še en Mariborčan in sicer Dino Suljkanović. 23-letnik se je pomeril s slovenskim ljubiteljem MMA-ja dobro poznanim borcem s Kosova Demahmetom Sinanijem. Slednji je borbo začel odločno in slovenskega borca takoj zrušil na tla ter zapretil z giljotino, ki je bilo, kot je tudi priznal Dino po borbi, zelo globoka. A trdoživ slovenski borec se ni predal in se rešil iz prijema, nato pa vidno utrujenega borca s Kosova najprej tudi sam zrušil na tla, rundo pa končal z nekaj močnimi udarci. V odmoru med rundama pa se je izkazalo, da Sinani borbe ne more nadaljevati, saj se je najverjetneje medtem, ko ga je Suljkanović vrgel na tla, poškodoval. Domače zmage se je tako razveselil slovenski borec, ki ni skrival navdušenja nad tem, da se je vrnil na zmagovalno pot.

Dino Suljkanović med borbo z Demahmetom Sinanijem FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Počutim se fenomenalno, super publika, super atmosfera, preponosen sem na Slovenijo, da smo izpeljali tak dogodek na takem nivoju. Podpora je bila res top," je bil po tretji (domači) zmagi v karieri navdušen Suljkanović, ki je prvo zmago dosegel v Mariboru, drugo pa v državi, v kateri se je rodil, Bosni in Hercegovini. "Jaz sem že navajen boriti se pred domačo publiko in mi je bila atmosfera super. Res lahko pohvalim vse gledalce," je o tem povedal 23-letnik, ki ga je občinstvo glasno podprlo ravno v ključnem trenutku, ko se je rešil iz giljotine in borbo obrnil sebi v prid: "Podpora se je zelo občutila, nihče nima rad giljotin in rokoborbe, jaz sem se želel stepsti v stoje, ampak nasprotnik je šel v rokoborbo in smo se morali prilagoditi."

Mladi borec je z zmago zelo zadovoljen kljub temu, da mu je poškodba nasprotnika vzel pravi zaključek borbe, ki je bil po njegovh besedah zelo blizu: "Ko pogledate konec zadnje runde, zadnjih 10-20 sekund je to po mojem mnenju že zaključek, saj če ne bi bilo konec runde, bi ga tako ali tako zaključil. Tako da se jaz počutim, kot da sem borbo zaključil z nokavtom." Suljkanovića po tretji zmagi v karieri ne bomo kmalu videli v kletki, saj si bo zaradi najlepšega možnega razloga vzel nekaj premora. "Glede na to, da kmalu postanem oče, ne vem, če me boste lahko v kletki gledali do konca leta, mogoče naslednje leto, ker se moram posvetiti družini," nam je še zaupal po borbi.

Dino Suljkanović po zmagi nad Demahmetom Sinanijem FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Prihodnost slovenskega MMA-ja je še kako svetla Po krajšem premoru za okrepčilo se je v stožiški dvorani, kjer je bilo praznih sedežev iz minute v minuto manj, začel glavni del dogodka, ki sta ga odprla še dva mlada borca. Obetavni slovenski borec Jan Berus je drugo zaporedno slovensko zmago na dogodku lovil proti precej bolj izkušenemu Srbu Jovanu Kandiću. 21-letni slovenski borec je po nekaj začetnega otipavanja borbo preselil na tla, od koder je Kandiću zadal nekaj močnih udarcev, nato pa se odločil za davljenje s t.i. arm trianglom, ki je zelo hitro uspavala dve leti starejšega Srba.

Jovan Kandić in Jan Berus FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Tretji zaključek v prvi rundi ... ne maram sodnikov, zato lahko od mene pričakujete zaključke, tako da upam, da sem vas zabaval, jaz sem se," nam je po zmagi povedal Berus, ki je prvič odkar se je preselil med profesionalce, zmago dosegel s podreditvijo: "Nejc (Hodnik, trener brazilskega jiu jitsuja op. a.) mi je dal v Kopru vijolični pas, zato sem moral pokazati, da si ga zaslužim, tako da z zmago nad nekom, ki ima 11 profesionalnih borb sem to dokazal." Berus je imel kljub starosti in dejstvu, da je šele dobro začel profesionalno kariero, med občinstvom veliko navijačev, ki so glasno pospremili njegovo borbo: "Seveda, super se je bilo boriti pred njimi! Jaz sem sicer osredotočen nase, a ko vidim, koliko ljudi navija zame, me to dvigne, tako da kot sem rekel pred borbo: vsakič me lahko pričakujete v najboljši izvedbi in vem, da bodo borbe samo še težje, ampak bolj kot bom miren, težje bo za nasprotnike."

Berus je pokal za zmagovalca prejel z rok FNC-jevega prvaka poltežke kategorije Mateja Batinića FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Za Berusom, ki bo že konec maja oddelal svojo četrto profesionalno borbo, je sledil obračun najtežjih fantova na dogodku - Milenka Stamatovića in Josipa Matkovića. A borca sta ljubljanski publiki dokazal le, da velikost ni merilo za dobro borbo, saj sta v dveh rundah in pol pokazal bolj malo borilnih veščin, zmage pa se je veselil črnogorski orjak Stamatović.

Milenko Stamatović in Josip Matković sta večino borbe preživela na tleh FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Šesta borba večera je ponudila obračun najbolj izkušenega borca mešanih borilnih veščin na Balkanu Ivice Truščka in slovenskega povratnika v kletko Markota Vardjana. 41-letni Hrvat, ki je slovenskim ljubiteljem tega športa dobro poznan, saj se je že večkrat boril v Sloveniji, je prvič nastopil v Stožicah, kjer je zabeležil že svojo 83. uradno borbo. Tokrat mu 34-letni Slovenec ni ponudil veliko odpora, saj je veleizkušeni Hrvat že po minuti borbe zaklenil giljotino in se tako razveselil 44. zmage v karieri, četrte s tovrstno podreditvijo. "Ena napaka ... tako izkušeni borci kot je Trušček to kaznujejo, nisem se mogel pravočasno rešiti zaradi stene in je kar je. Na žalost sem padel brez izstreljenega metka," je bil po borbi razočarana Vardjan, ki se je boril prvič po letu in pol odsotnosti. Kljub porazu je 34-letni Belokranjec vesel za izkušnjo po kateri se želi čimprej znova vrniti v kletko: "Počutil sem se sproščenega, pripravljenega za borbo, žal mi je, da nisem bil vsaj tepen, da se je na žalost tako hitro končalo. Jaz upam, da se bom čimprej vrnil in naredil še kakšno borbo."

Marko Vardjan ni bil kos izkušenemu Ivici Truščku FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Debi boksa z golimi pestmi v Sloveniji več kot uspešen Po šestih borbah mešanih borilnih veščin pa je sledila prva borba boksa z golimi pestmi pod okriljem FNC-ja in v Sloveniji. Zanjo sta poskrbela povratnik na slovensko borilno sceno Uroš Jurišić in Brazilec Joelson Nascimento. Ljubljančan se je prvič po več kot petih letih znova pomeril v Sloveniji, kjer ga je glasno spodbujalo domače občinstvo. Podporo je 31-letni borec še kako potreboval, saj se je Nascimento, ki je Jurišića takoj zadel z levico, izkazal za izjemno trdoživega tekmeca. A Slovenec je hitro prevzel pobudo in tik pred koncem prve runde Brazilca poslal v nokdavn. V drugi je veliko škode povzročil Brazilec, ki je dobro poškodoval Slovenčevo levo oko, a to Jurišića ni vrglo iz tira, saj je že v tretji rundi Nascimenta drugič v borbi poslal na tla. A trdoživi Brazilec je znova ustal in zdržal tudi zadnji dve rundi po katerih je sledila sodniška odločitev. Ta je bil na veselje občinstva v Stožicah soglasno (48:46, 48:45, 49:45) na strani slovenskega borca, ki je imel skupaj z Brazilcem tudi razlog za dodatno veselje, saj sta borca prejela nagrado za borbo večera.

Uroš Jurišić in Joelson Nascimento FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Zadovoljen sem, da sem zmagal, nisem pa najbolj zadovoljen s svojo predstavo, ker sem misli, da bom pokazal veliko boljšo kar se tiče tega kako dominanten bom. Vesel pa sem, da se je borba razvila in, da je bilo atraktivno za publiko," je po borbi povedal Jurišić, ki je tako slavil še na svoji drugi zaporedni borbi v boksu z golimi pestmi in zgodovinski prvi na slovenskih tleh. Ljubljančan, ki je z borbo dobil veliko spoštovanja za Nascimenta je o nasprotniku, s katerim sta se v zaodrju pred zdravniškim pregledom tudi prijateljsko pozdravila dejal: "Močno voljo je imel, kar cenim pri vsakemu borcu in sem vesel, da sem imel pred sabo takšnega nasprotnika."

Jurišića je ob povratku na slovensko borilno sceno glasno podpirala več kot sedem tisoč glava množica v Stožicah: "Slišal sem jih, zelo lep občutek je bil, tako da hvala Sloveniji in publiki, da nas je prišla podpret, hvala FNC-ju, da nam je omogočil tak dogodek in hvala tudi vsem, ki so podprli mene." Za konec je povedal tudi nekaj o načrtih za prihodnost , ki zaenkrat ne vključujejo MMA-ja: "Želja je da se še borim (v mešanih borilnih veščinah op. a.), ampak o tem trenutno ne razmišljam. Plan je, da se borim v boksu z golimi pestmi in se že veselim naslednje borbe."

Uroš Jurišić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Za hip pomislil na športno upokojitev Za Jurišićem pa je bil na vrsti še drugi Ljubljančan na dogodku in sicer Bojan Kosednar – Želva. Tudi eden najbolj izkušenih slovenskih borcev se je na slovensko borilno sceno vrnil po več kot štirih letih, a za razliko od Jurišića, se je Želva že boril v Stožicah, kjer je pred skoraj petimi leti tudi zmagal. Tokrat je imel 40-letni borec težko delo, saj se je znova pomeril proti Aleksandarju Jankoviću, proti kateremu je pred pol leta doživel nenavadno poškodbo in borbo posledično izgubil.

Želva je že v prvi rundi pokazal kako nevaren je in z levim krošejem Jankoviću zlomil nos ter borbo preselil na tla, kjer je najbolj domač. Srbskemu borcu je uspelo vstati na noge, kjer se je prva runda tudi končala, a je ta nedvomno pripadla slovenskemu borcu. Drugo rundo je Janković, ki se je verjetno zavedal, da zaostaja, začel agresivno po polovici runde pa se je odločil za poskus rušenja, ki ga je Želva brez težav ustavil in sam dobil dominanten položaj na tleh. Tega je izkušeni Želva pridoma izkoristil in z močnimi udarci sodnika v kletki prisilil, da borbo ustavi.

Bojan Kosednar – Želva in Aleksandar Janković FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Po zmagi pa je sledilo redko videno slavje, saj je Želva stekel do tribune kjer je zanj navijalo preko 200 članov navijaške skupine Green Dragons, ki so prižgali tudi zanje značilne bakle in tako proslavili zmago enega zmed svojih članov. Podpora tako navijaške skupine , kot tudi ostalih gledalcev je Želvi pomenila: "Ogromno, verjemi ali pa ne, nič ni bilo planirano. To (da se jim je šel po borbi zahvalit na tribuno op. a.) je bila enostavno neka zahvala njim, toliko spoštujem to kar delajo, dvignili so vzdušje v dvorani."

"Nisem hotel prej nič govoriti, ampak ne morate si predstavljati koliko pritiska je bilo na meni. Pa ne zaradi novinarjev in domačih gledalcev, samo zaradi želje. Te želja, ki je bila tako velika, da sem po zmagi celo razmišljal: daj dol rokavice pa reči to je to, ker to je vse, kar sem si želel. Več od tega ne gre. Takšna je bila želja v srcu. Športnih uspehov si seveda še želim in obstajajo večji kot to, ampak tista želja ... to je to, tukaj sem pripravljen zaključiti. Skril sem to, izkušen sem, ampak vseeno se temu nisem mogel izogniti. Enostavno me je pobralo zadnje dva dni. Danes me je gledala punca in vprašala kaj ti je? To ni bila nervoza ampak enostavno tako velika želja po zmagi. Tako da ja, za mene je to mogoče ne v športnem smislu ampak v srcu, največji uspeh v moji karieri," je občutek po zmagi strnil slovenski borec in strokovni komentator na VOYO .

Želav po zmagi nad Jankovićem FOTO: Luka Kotnik icon-expand

'Gospod' ostaja prvak Kot predzadnja na vrsti je bila edina borba večera v kateri sta se borca pomerila za naslov prvaka. A ker sta se zanj borila borca, ki nista iz Slovenije ali širše regije, je bila mogoče tudi nekoliko nezasluženo v minulem tednu večkrat spregledana. Šampionski pas FNC-jeve peresne kategorije je prvič branil Anglež Jordan Barton, ki je maja lani debitiral pod okriljem hrvaške organizacije in že v svojem prvem nastopu nokavtiral dotedanjega prvaka Daniela Bažanta. Prav z zmago nad slednjim s je borbo za naslov prvak prislužil Bartonov tokratni izzivalec, Izraelec Itay Tratner. 31-letni prvak tokrat ni pustil nobenega dvoma saj je potreboval le polovico runde, da je izzivalca z izjemno kombinacijo udarcev, ki jo je zaključil z levim aperkatom, nokavtiral. "Boril sem se v nekaterih velikih organizacijah in FNC se lahko kosa z vsemi v gostoljublju, organizaciji ... več kot vesel sem, da sem prvak te organizacije, zato ostajam. Z največjim veseljem bi se boril v amfiteatru v Puli, mislim, da si borbo za naslov prvakazasluži Rony Jason, a bomo videli," je po prvi obrambi naslova povedal 'The Lord'.

Jordan Barton po zmagi na FNC 15 FOTO: FNC icon-expand

Slovenski Rocky uresničil napoved Kot pika na i izjemnega večera borb pa je bila glavna borba večera, o kateri se je tako veliko govorilo in pisalo. Zvezda slovenskega borilnega športa Miran Fabjan je naposled le dočakal borbo z Mariom Žgelo. Slovenski Rocky je v lanskem letu doživel športni preporod, saj se je po skoraj 15 letih vrnil v mešane borilne veščine in s tremi zmagami navdušil tako domače kot tudi tuje ljubitelje MMA-ja. Sredi decembra je borec iz Branika naslovil FNC-jev borilni spektakel z zaporedno številko 14, na katerem je premagal domačina Tomislava Spahovića in si za naslednjega nasprotnika izbral prav Žgelo.

26-letni hrvaški borec iz Vinkovcev se je nemudoma zagnal v 12 let starejšega slovenskega borca, a njegovi sicer močni udarci niso bili dovolj natančni, da bi zadeli izkušenega kikboksarja. Fabjan je prestal prvi nalet Žgele in se rešil klinča ob kletki, ko pa sta se borca vrnila na sredino kletke, pa je Fabjan dokazal, da je s svojo napovedjo o nokavtu v prvi rundi mislil resno. Fabjan je nov nalet Žgele presekal z levim krošejem, ki je Hrvata poslal na kolena, Slovenec pa je z nekaj udarci borbo v svojem slogu hitro tudi končal. "Lahko bi bilo drugače, takoj na začetku sem dobil udarec, ki me je 'zdrmal', me je stisnil ob ograjo in videl, da me ne more zrušiti, potem pa sem začel poslušati trenerja, ki je govoril: samo naprej, samo naprej in vedeli smo, da ga bom presekal, da ga bom nokavtiral," nam je po zmagi svoj pogled na borbo opisal Fabjan.

Miran Fabjan – Mario Žgela FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenski Rocky po četrti zaporedni zmagi v dobrem letu dni ni izgubljal besed in si takoj našel novega nasprotnika. To bo izkušeni srbski borec Darko Stošić, s katerim se bo Fabjan na začetku junija pomeril v Beogradu. "Prvega junija se borim v Beogradu z Darkom Stošićem. Mislim da je trenutno najboljši evropski borec, ta skalp rabim, da bom jaz najboljši evropski borec. Boril se bom na tujih tleh, ampak ne dvomim, da bo par tisoč Slovencev šlo gledati to borbo. Jaz upam, da FNC doda na seznam borb še kakšnega Slovenca, da ne bom osamljen primer in verjamem, da bo to največja invazija slovenskih navijačev za individualnega športnika kar smo jo videli," je o naslednjem izzivu v karieri dejal Fabjan.

38-letni povratnik v borilne veščine si pred dobrim letom dni niti predstavljal ni, kako dobro se bo zanj odvilo življenje v kratkem času: "Bil sem v situaciji, ki jo ne bi privoščil nikomur, živim neke sanje, in kar čakam, da se bom zbudil, Jaz sem presrečen in naj tako ostane." Njegova največja motivacija so njegovi trije otroci Dima, Dominik in Ivan: "Oni so srečni, tako kot jaz. Ko so oni veseli, sem jaz srečen. Meni igra srce ne zato, ker zmagam borbo, meni igra srce ko vidim, kako te moji fantje rastejo, v kakšne dobre fante, kakšni športniki so in, ko vidim te moje športnike, ko vidim te moje dušice sem srečen, Lahko izgubim deset borb, če bodo oni tako odraščali, kot odraščajo do sedaj, sem zmagovalec."

Miran Fabjan po zmagi na FNC 15 obdan z otroki in dekletom FOTO: Luka Kotnik icon-expand