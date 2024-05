FNC 16: Spahović bo proti Gradeckemu lovil povratek na zmagovalno pot

Tomislav Spahović se bo tako kot na FNC 14 , ko ni bil kos slovenskemu borcu Miranu Fabjanu (njuno borbo si lahko kadarkoli ogledate na VOYO ), meril v glavni borbi večera. Borcu iz Bosne in Hercegovine BO nasproti stal Poljak, in sicer Maciej Gradecki , ki bo debitiral pod okriljem FNC-ja. Poljski borec v Medulin prihaja po dveh zaporednih zmagah v MMA-ju in dveh zaporednih zmagah v MMA-ju z golimi pestmi, vse štiri borbe pa je zaključil predčasno.

Poleg glavne borbe večera je na spisku borb FNC 16 še sedem obračunov, eden izmed njih tudi s slovenskim pridihom. Po hitri in prepričljivi zmagi v Stožicah se po hitrem postopku v FNC-jevo kletko vrača poslovenjeni Kubanec Andres Ramos. 29-letni borec, ki že nekaj časa živi in trenira v Sloveniji, je profesionalno MMA kariero začel prav pod okriljem hrvaške organizacije in bo v Medulinu lovil četrto zmago v profesionalni karieri in že drugo v dobrem mesecu dni.