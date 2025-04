Odštevamo ure do začetka borilnega spektakla FNC 22

OGLAS

FNC 22 Ljubljana

Izmed šesterice slovenskih borcev bo prvi v kletko stopil težkaš Alexandr Drabinca, ki mu je pripadla čast, da bo lahko v nabito polnih Stožicah otvoril borilni večer. Ljubljančan je med profesionalci debitiral februarja in po manj kot minuti vknjižil zmago, zdaj pa ga čaka veliko težja naloga, saj se bo boril z nekoliko izkušenejšim Poljakom Pawlom Oleszczukom, ki je v profesionalni karieri še neporažen, vse tri zmage pa je zabeležil s predčasnimi zaključki.

Alexandr Drabinca FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Sledil bo dvoboj poltežke kategorije (Tiriel Luka Abramović – Wojciech Kacprzyk), nato pa bo v lahki kategoriji sledil nastop drugega Slovenca. Dino Suljkanović se na borilno sceno vrača po dobrem letu premora, ki si ga je vzel na račun rojstva otroka, zdaj pa bo v Stožicah napadal četrto karierno zmago. Njegov nasprotnik bo avstrijski borec David Travniček, ki se bo tako kot Slovenec četrtič boril pod okriljem FNC-ja.

Dino Suljkanović FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V velterski kategoriji se bosta nato udarila Tomislav Sičaja in Simeon Karslidis, peta borba večera pa bo prinesla nastop tretjega Slovenca. Andres Ramos, ki sicer prihaja iz Kube, si je pred leti domovanje našel v Sloveniji, kjer se je prvič preizkusil v mešanih borilnih veščinah. 31-letni težkaš je do lanskega novembra nanizal pet profesionalnih zmag, na svoji zadnji borbi pa na FNC-jevem spektaklu v Zagrebu vskočil kot pozna zamenjava in prvič v karieri izgubil. A to je pozabljeno, Ramos je pripravljen vknjižiti novo zmago, katero bo lovil proti bolgarskemu borcu Valeriju Atanasovu, ki bo v Stožicah debitiral pod okriljem hrvaške organizacije.

Andres Ramos FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Za njim bo v kletko stopil ljubljenec ljubljanskega občinstva Bojan Kosednar - Želva, ki se bo v boksu z golimi pestmi pomeril z Rafaelom Hudsonom. Želva, sicer eden izmed pionirjev mešanih borilnih veščin pri nas, bo v Stožicah nastopil drugo leto zapored. Lani je zmago dosegel v MMA-ju, tokrat pa se bo tretjič v svoji karieri pomeril v boksu z golimi pestmi. Pred dvobojem je o dogodku govoril le z izbranimi besedami: "V Sloveniji je to največji dogodek, o tem sploh ni dvoma. In težko ga bomo presegli, predvsem zaradi spiska borb. Sej bomo še napolnili Stožice, verjamem, da jih bomo, še na vseh naslednjih FNC-jih, ampak zagotovo je to največji MMA dogodek v zgodovini Slovenije."

Bojan "Želva" Kosednar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Za njegovo borbo bo sledil še tretji zaporedni slovenski nastop, hrvaška organizacija FNC pa je na ljubljanski dogodek privabila tudi najboljšega slovenskega borca v mešanih borilnih veščinah Jakoba Nedoha. Koprčan se bo soočil z Angležem Tomom Breesom, ki se je med letoma 2015 in 2021 boril v UFC-ju in na osmih borbah izgubil zgolj trikrat. "Je veliko ime, izkušen borec, ampak mislim, da je premagljiv nasprotnik. Proti meni ne bo imel možnosti, že od začetka priprav verjamem, da ga bom premagal," je tekom priprav na današnji večer povedal Nedoh.

Jakob Nedoh FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Po borbi poltežke kategorije se bo dogajanje nadaljevalo v težki, kjer se bosta udarila Ante Delija in Yorgan de Castro, nato pa se bosta v lahki kategoriji za naslov prvaka pomerila Francisco Barrio in Antun Račić. Omenjeni bodo kletko ogreli za glavno borbo večera, kjer bodo gledalci videli zmeraj zanimivega Mirana Fabjana. Slovencu bo nasproti stal izkušeni Poljak Michal Kita, do katerega je "Slo Rocky" izrazil spoštovanje, a v isti sapi samozavestno napovedal zmago: "Fant je pravi borec. Spreten je, ni bil kar tako dvakrat izzivalec v KSW-ju, ampak mislim, da bo to premalo za Fabjana."

Miran Fabjan pred FNC 22 FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Seznam vseh borb dogodka FNC 22, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Težka kategorija: Miran Fabjan – Michal Kita Lahka kategorija: Francisco Barrio – Antun Račić (borba za naslov prvaka) Težka kategorija: Ante Delija – Yorgan de Castro Poltežka kategorija: Jakob Nedoh – Tom Breese Dogovorjena teža (do 73 kilogramov): Bojan Kosednar – Rafael Hudson (boks z golimi pestmi) Težka kategorija: Andres Ramos – Valeri Atanasov Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Simeon Karslidis Lahka kategorija: Dino Suljkanović – David Travniček Poltežka kategorija: Tiriel Luka Abramović – Wojciech Kacprzyk Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Pawel Oleszczuk