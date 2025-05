FNC 23 kljub vsem poškodbam obeta veliko, v glavni vlogi znova Fabjan

Kar dvakrat je moral nasprotnika zamenjati Fabjanov nekdanji in bodoči nasprotnik Aleksandar Ilić (Fabjan in Ilić bosta poleti trenerja v šovu Figh of Nations in se na koncu tudi znova pomerila). 36-letni srbski borec bi se moral prvotno pomeriti proti Tomislavu Spahoviću, a se je ta poškodoval, zato ga je zamenjal Dominic Schober. A tudi Avstrijec do dogodka ni zdržal brez poškodbe, zato ga je manj kot teden dni pred dogodkom zamenjal izkušeni Brazilec Flavio Pina.