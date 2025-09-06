FNC 24: Vse je pripravljeno za spektakel, pred nami 12 neizprosnih borb

Seznam vseh borb dogodka FNC 24, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:
Težka kategorija za naslov prvaka: Ivan Vitasović - Darko Stošić
Poltežka kategorija: Mario Žgela - Aleksandar Ilić
Poltežka kategorija za naslov prvaka: Matej Batinić - Andres Ramos
Ekstremni boks, dogovorjena teža do 80 kg: Francisco Barrio - Vaso Bakočević
Peresna kategorija: Ivan Sičaja - Pawl Politylo
Poltežka kategorija: Arturas Kudresovas - Tomislav Spahović
Težka kategorija: Michal Andryszak - Said Sowma
Lahka kategorija: Filip Pejić - Aleksandar Janković
Velterska kategorija: Filip Vidak - Gabriel Pavlović
Bantemska kategorija: Fran Luka Durić - Stipe Brčić
Poltežka kategorija: Triel Luka Abramović - Patryk Grabowski
Peresna kategorija: Marko Ančić - Mykola Kazachynskyi
