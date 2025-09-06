Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Borilni športi

FNC 24: Vse je pripravljeno za spektakel, pred nami 12 neizprosnih borb

Zagreb, 06. 09. 2025 18.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Čakanja je konec, prišel je dan za nov FNC borilni spektakel. Na že 24. oštevilčenem dogodku hrvaške organizacije mešanih borilnih veščin bomo videli kar 12 borb, dve izmed teh za naslov prvaka. Za šampionski pas v poltežki kategoriji bo Andres Ramos izzval Mateja Batinića, v glavni borbi večera pa bo Darko Stošić skušal s prestola težke kategorije izriniti Ivana Vitasovića. Prenos dogodka bo na VOYO, začnemo ob 19.30.

Preberi še Andres Ramos: Kuba je moja država, Slovenija pa moj dom

Seznam vseh borb dogodka FNC 24, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Težka kategorija za naslov prvaka: Ivan Vitasović - Darko Stošić

Poltežka kategorija: Mario Žgela - Aleksandar Ilić

Poltežka kategorija za naslov prvaka: Matej Batinić - Andres Ramos

Ekstremni boks, dogovorjena teža do 80 kg: Francisco Barrio - Vaso Bakočević

Peresna kategorija: Ivan Sičaja - Pawl Politylo

Poltežka kategorija: Arturas Kudresovas - Tomislav Spahović

Težka kategorija: Michal Andryszak - Said Sowma

Lahka kategorija: Filip Pejić - Aleksandar Janković

Velterska kategorija: Filip Vidak - Gabriel Pavlović

Bantemska kategorija: Fran Luka Durić - Stipe Brčić

Poltežka kategorija: Triel Luka Abramović - Patryk Grabowski

Peresna kategorija: Marko Ančić - Mykola Kazachynskyi

mma fnc 24 zagreb
Naslednji članek

Andres Ramos: Kuba je moja država, Slovenija pa moj dom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215