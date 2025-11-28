Svetli način
Borilni športi

V Varaždinu bomo stiskali pesti tudi za Slovenca Roka Krušiča

Varaždin, 28. 11. 2025 06.00

Organizacija FNC bo svoj dogodek pod zaporedno številko 25 tokrat organiziral v Varaždinu, kjer se bosta v glavni borbi večera borila hrvaški borec Martin Batur, ki se v kletko vrača po resni poškodbi, in poljski borec Michal Kita. V FNC kletke se vrača tudi Marko Bojković, ki se bo soočil z Donovan Desmae. Spremljali pa bomo tudi borbi dveh Slovencev. V soboto si boste od 18.30 naprej s prenosom na VOYO lahko ogledali kar 11 borb.

Slovenskim ljubiteljem mešanih borilnih veščin bo zagotovo zelo zanimiva borba Slovenca Roka Krušiča, ki se bo znova soočil s Srbom Nikolo Đurđevim. Prvič sta se soočila oktobra lani na dogodku VFN 10, Slovenec pa je po dobri borbi klonil v drugi rundi, ko ga je nasprotnik premagal z davljenjem. To je bil eden od treh porazov Krušiča na desetih borbah v njegovi profesionalni MMA karieri, tudi Đuđev ima na drugi strani enako razmerje zmag in porazov.

Boril se bo tudi Slovenec Benjamin Ajd, nasproti mu bo stal Bosanec Petar Blagojević. Ajd se je do zdaj boril le v eni profesionalni borbi, na dogodku UFS 1 je v tretji rundi premagal Mohammeda Diaba. Tudi Blagojević ima za seboj le eno profesionalno borbo, tudi on je zmagal. Zagotovo nas čaka zanimiva borba dveh zelo lačnih in ambicioznih borcev.

V glavni bobri večera se bosta soočila hrvaški borec Martin Batur, ki se v kletko vrača po resni poškodbi, in poljski borec Michal Kita. Batur se je zadnjič boril februarja letos, ko je na dogodku FNC 21 zaradi poškodbe noge moral predati borbo s Poljakom Michalom Andryszakom. Batur je sicer v profesionalni karieri zmagal na devetih od 13 borb.

Seznam borb na FNC 25:

Martin Batur vs. Michal Kita - Težka kategorija

Marko Bojković vs. Donovan Desmae - Lahka kategorija

Antun Račić vs. Itay Tratner - Lahka kategorija

P. Blagojević vs. Benjamin Ajd - Srednja kategorija

Kamil Kraska vs. I. Cavalcanti - Velterska kategorija

Nikola Đurđev vs. Rok Krušič - Bantamska kategorija

Tom Breese vs. Emiliano Sordi - Poltežka kategorija

V. Istrefi vs. Q. Domingos - Težka kategorija

Akhmed Kagirov vs. A. Shalutashvili 

Jure Juric vs. M. Rakotondrazanany - Srednja kategorija

Agy Sardari vs. Fabiano Silva - Lahka kategorija

fnc 25 Rok Krušič
