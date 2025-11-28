V Varaždinu bomo stiskali pesti tudi za Slovenca Roka Krušiča

Slovenskim ljubiteljem mešanih borilnih veščin bo zagotovo zelo zanimiva borba Slovenca Roka Krušiča , ki se bo znova soočil s Srbom Nikolo Đurđevim . Prvič sta se soočila oktobra lani na dogodku VFN 10, Slovenec pa je po dobri borbi klonil v drugi rundi, ko ga je nasprotnik premagal z davljenjem. To je bil eden od treh porazov Krušiča na desetih borbah v njegovi profesionalni MMA karieri, tudi Đuđev ima na drugi strani enako razmerje zmag in porazov.

Boril se bo tudi Slovenec Benjamin Ajd, nasproti mu bo stal Bosanec Petar Blagojević. Ajd se je do zdaj boril le v eni profesionalni borbi, na dogodku UFS 1 je v tretji rundi premagal Mohammeda Diaba. Tudi Blagojević ima za seboj le eno profesionalno borbo, tudi on je zmagal. Zagotovo nas čaka zanimiva borba dveh zelo lačnih in ambicioznih borcev.

V glavni bobri večera se bosta soočila hrvaški borec Martin Batur, ki se v kletko vrača po resni poškodbi, in poljski borec Michal Kita. Batur se je zadnjič boril februarja letos, ko je na dogodku FNC 21 zaradi poškodbe noge moral predati borbo s Poljakom Michalom Andryszakom. Batur je sicer v profesionalni karieri zmagal na devetih od 13 borb.