Borilni športi

FNC 27: Vitasović ali Moeil? Fabjan ali Ilić?

München, 07. 02. 2026 10.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
FNC 27

Odštevanja je konec, napočil je dan, ko bo münchenska SAP Garden Arena gostila borilni spektakel FNC 27. Pospremili bomo dve borbi za naslov prvaka, pred tem pa se bosta udarila tudi Miran Fabjan in Aleksandar Ilić. Dogodek boste lahko od 18.30 spremljali na VOYO.

Včeraj so vsi borci uspešno prestali uradno tehtanje v bavarski prestolnici, kjer bomo danes pospremili kar 11 vročih dvobojev. Borilo se bo ogromno priznanih borcev iz našega dela stare celine, med njimi Filip Pejić, Ivica Trušček in Darko Stošić, za njihovimi nastopi pa bodo na sporedu le še tri največje borbe današnjega spektakla.

Da bo prenos na VOYO potekal gladko, vnaprej poskrbi:

- da si že prijavljen,

- da je naprava, na kateri boš gledal, že povezana,

- da nimaš povezanih več kot petih naprav.

Prenos deluje samo znotraj Evropske unije.

Miran Fabjan in Aleksandar Ilić se ne bosta borila v glavni borbi večera. Prav tako se ne bosta borila za nobenega od naslovov organizacije FNC. Kljub temu je njun dvoboj tekom priprav na današnji dogodek požel največ pozornosti, kar pa na borilnih večerih, kjer je prisoten "Slo Rocky", ni čisto nič novega.

"Ilića bom ugasnil, onemogočil bom vse njegove napade. Tisti, ki mislijo, da lahko izgubim, bodo po treh minutah videli, da je vse tako, kot sem rekel," je pred dnevi v pogovoru za našo spletno stran povedal 40-letni Slovenec, ki je "Jokerja" enkrat že premagal. "Upam, da se je pripravil in da bo borba boljša, kot je bila prva, ampak mislim, da ga bom stisnil in v tretji ali četrti minuti nokavtiral," je še dodal.

Miran Fabjan in Aleksandar Ilić
Miran Fabjan in Aleksandar Ilić
FOTO: Instagram - FNC MMA

Za njima bosta v kletko stopila Francisco Barrio in Lom-Ali Eskiev, ki se bosta udarila za šampionski pas lahke kategorije. Hrvaški borec Barrio je del organizacije FNC praktično že od samega začetka, Eskiev pa je v našem prostoru malce manj znan. Za seboj ima že nekaj borb pri organizacijah KSW in Oktagon, v FNC-ju pa bo nastopil prvič. "Tehnično sem boljši od njega, moje sposobnosti so veliko boljše," je povedal Eskiev, Barrio pa odgovoril kratko in jedrnato: "Vsi so boljši od mene, zmagam pa jaz."

Francisco Barrio
Francisco Barrio
FOTO: Damjan Žibert

V glavni borbi večera bomo pospremili še en dvoboj za šampionski pas, Ivan Vitasović bo naslov prvaka težke kategorije branil proti Hatefu Moeilu. Obeta se nam izjemen spektakel med zmeraj fantastično pripravljenim hrvaškim prvakom in nemškim izzivalcem, ki že osem let ne pozna poraza.

Preberi še Vitasović obožuje mir, samoto in treninge s slovenskimi borci

"Ritem je bil dva meseca in pol res naporen, pripravljen sem bolje, kot kadar koli. Moeil v nobenem pogledu ni senzacionalen borec, je pa velik in vztrajen borec, ki brez težav požira udarce. Z razlogom že tako dolgo ni poražen, tako da bo borba vse prej kot lahka," nam je o prihajajoči borbi povedal Vitasović.

Ivan Vitasović
Ivan Vitasović
FOTO: FNC

Vse borbe dogodka FNC 27, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Težka kategorija (za naslov prvaka): Ivan Vitasović - Hatef Moeil

Lahka kategorija (za naslov prvaka): Francisco Barrio - Lom-Ali Eskiev

Poltežka kategorija: Miran Fabjan - Aleksandar Ilić

Težka kategorija: Darko Stošić - Oli Thompson

Dogovorjena teža (79 kg): Ivica Trušček - Dominic Schober

Lahka kategorija: Filip Pejić - Eduard Kexel

Lahka kategorija: Karomatullo Sufiev - Ahmed Abdulkadirov

Dogovorjena teža (72 kg): David Travnicek - Luka Milidragović

Srednja kategorija: Leon Gavanas - Sven Dolezal

Peresna kategorija: Andreas Rasumny - Dana Aghaie

Bantamska kategorija: Elias Erber - Mert Basbudak

Slovenija odloča 2026
