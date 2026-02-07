FNC 27: Vitasović ali Moeil? Fabjan ali Ilić?

Včeraj so vsi borci uspešno prestali uradno tehtanje v bavarski prestolnici, kjer bomo danes pospremili kar 11 vročih dvobojev. Borilo se bo ogromno priznanih borcev iz našega dela stare celine, med njimi Filip Pejić, Ivica Trušček in Darko Stošić, za njihovimi nastopi pa bodo na sporedu le še tri največje borbe današnjega spektakla.

Miran Fabjan in Aleksandar Ilić se ne bosta borila v glavni borbi večera. Prav tako se ne bosta borila za nobenega od naslovov organizacije FNC. Kljub temu je njun dvoboj tekom priprav na današnji dogodek požel največ pozornosti, kar pa na borilnih večerih, kjer je prisoten "Slo Rocky", ni čisto nič novega. "Ilića bom ugasnil, onemogočil bom vse njegove napade. Tisti, ki mislijo, da lahko izgubim, bodo po treh minutah videli, da je vse tako, kot sem rekel," je pred dnevi v pogovoru za našo spletno stran povedal 40-letni Slovenec, ki je "Jokerja" enkrat že premagal. "Upam, da se je pripravil in da bo borba boljša, kot je bila prva, ampak mislim, da ga bom stisnil in v tretji ali četrti minuti nokavtiral," je še dodal.

Miran Fabjan in Aleksandar Ilić FOTO: Instagram - FNC MMA

Za njima bosta v kletko stopila Francisco Barrio in Lom-Ali Eskiev, ki se bosta udarila za šampionski pas lahke kategorije. Hrvaški borec Barrio je del organizacije FNC praktično že od samega začetka, Eskiev pa je v našem prostoru malce manj znan. Za seboj ima že nekaj borb pri organizacijah KSW in Oktagon, v FNC-ju pa bo nastopil prvič. "Tehnično sem boljši od njega, moje sposobnosti so veliko boljše," je povedal Eskiev, Barrio pa odgovoril kratko in jedrnato: "Vsi so boljši od mene, zmagam pa jaz."

Francisco Barrio FOTO: Damjan Žibert

V glavni borbi večera bomo pospremili še en dvoboj za šampionski pas, Ivan Vitasović bo naslov prvaka težke kategorije branil proti Hatefu Moeilu. Obeta se nam izjemen spektakel med zmeraj fantastično pripravljenim hrvaškim prvakom in nemškim izzivalcem, ki že osem let ne pozna poraza.

"Ritem je bil dva meseca in pol res naporen, pripravljen sem bolje, kot kadar koli. Moeil v nobenem pogledu ni senzacionalen borec, je pa velik in vztrajen borec, ki brez težav požira udarce. Z razlogom že tako dolgo ni poražen, tako da bo borba vse prej kot lahka," nam je o prihajajoči borbi povedal Vitasović.

Ivan Vitasović FOTO: FNC

