Zgodba se razvija

Začenja se borilni spektakel FNC 28

Slavonski Brod, 28. 02. 2026 18.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Marko Bojković

V Slavonskem Brodu se začenja borilni spektakel FNC 28, na katerem bomo videli kar 11 dvobojev. V glavni borbi večera se bosta pomerila srbski zvezdnik Marko Bojković in ukrajinski borec Ivan Vulchin. Dogajanje lahko v živo spremljate na VOYO.

FNC 28: Slavonski Brod
FNC 28: Slavonski Brod
FOTO: VOYO
Preberi še Bojković danes po nokavt, nato se želi boriti v Sloveniji

Vse borbe dogodka FNC 28 si lahko ogledate na VOYO:

Marko Bojković – Ivan Vulchin – dogovorjena teža do 75 kg

Fran Luka Đurić – Kikadze Bondo – bantamska kategorija

Andrei Kedveš – Jonas Adriaanse – dogovorjena teža do 66 kg

Simeon Karslidis – Jovan Marjanović – velterska kategorija

Will Currie – Piotr Strus – srednja kategorija

Tiriel Luka Abramović – Lucas Alsina – poltežka kategorija

Marko Ančić – Ahmad Tahah Sadiqpour – peresna kategorija

Martin Batur – Wesley Martins – težka kategorija

Veljko Aleksić – Marek Budinsky – velterska kategorija

Akhmed Kagirov – Italo Santos – lahka kategorija

Luka Pisarić – Syrene Senobio – dogovorjena teža do 63 kg

