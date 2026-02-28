Začenja se borilni spektakel FNC 28

Vse borbe dogodka FNC 28 si lahko ogledate na VOYO:
Marko Bojković – Ivan Vulchin – dogovorjena teža do 75 kg
Fran Luka Đurić – Kikadze Bondo – bantamska kategorija
Andrei Kedveš – Jonas Adriaanse – dogovorjena teža do 66 kg
Simeon Karslidis – Jovan Marjanović – velterska kategorija
Will Currie – Piotr Strus – srednja kategorija
Tiriel Luka Abramović – Lucas Alsina – poltežka kategorija
Marko Ančić – Ahmad Tahah Sadiqpour – peresna kategorija
Martin Batur – Wesley Martins – težka kategorija
Veljko Aleksić – Marek Budinsky – velterska kategorija
Akhmed Kagirov – Italo Santos – lahka kategorija
Luka Pisarić – Syrene Senobio – dogovorjena teža do 63 kg
