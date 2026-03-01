'Ne moreš priti v mojo državo in to početi, to lahko naredi samo bedak'

Nasprotnik Marka Ančića, Afganistanec Ahmad Tahah Sadiqpour, je v kletko stopil ob glasnih žvižgih. Že na uradnem tehtanju je imel skoraj šest kilogramov preveč, kljub velikemu spodrsljaju tekmeca pa je Ančić vseeno sprejel borbo in v njej od prve sekunde prevladoval.
V zadnji sekundi prve runde je Ančić dvoboj zaključil z natančno izvedenim "armbarom" in Sadiqpourja prisilil v predajo. Razprodana dvorana je eksplodirala od navdušenja, ki pa ni dolgo trajalo.
Po koncu dvoboja je prišlo do spora, v kletki je zavladala zmeda, posredovati je moral tudi prvi mož organizacije FNC Dražen Forgač, ki je skušal umiriti razmere. V kaosu je iz kletke dobesedno vrgel Luko Pisarića, saj je srbski borec želel priskočiti na pomoč Ančiću.
Zmagovalec dvoboja po koncu ni skrival razočaranja nad nešportnim dogajanjem. "To, kar se je zgodilo po dvoboju, ne vem, če je sploh potrebno komentirati. To lahko stori samo bedak. Spoštujem vsakogar, vse religije, rase, ni pomembno, ampak ne moreš priti v mojo državo in početi teh stvari. Preprosto ne," je bil jasen Ančić.
