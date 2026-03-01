'Ne moreš priti v mojo državo in to početi, to lahko naredi samo bedak'

Nasprotnik Marka Ančića, Afganistanec Ahmad Tahah Sadiqpour, je v kletko stopil ob glasnih žvižgih. Že na uradnem tehtanju je imel skoraj šest kilogramov preveč, kljub velikemu spodrsljaju tekmeca pa je Ančić vseeno sprejel borbo in v njej od prve sekunde prevladoval.

V zadnji sekundi prve runde je Ančić dvoboj zaključil z natančno izvedenim "armbarom" in Sadiqpourja prisilil v predajo. Razprodana dvorana je eksplodirala od navdušenja, ki pa ni dolgo trajalo.