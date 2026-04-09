FNC 29: Napetost narašča, spektakel se bliža

"Izgubljam še zadnje kilograme in to je edino, kar bom izgubil ta teden." To so besede, s katerimi je svoj medijski nastop začel slovenski borec Jakob Nedoh, ki se bo za šampionski pas poltežke kategorije v glavni borbi večera pomeril proti aktualnemu prvaku Mateju Batiniću. Ta mu za njegove besede ni ostal dolžan: "Strinjam se z njim, ker pasu še ni osvojil, tako da ga tudi ne more izgubiti." 29-letni Slovenec je še dodal, da se počuti odlično in da se veseli sobotnega dogodka: "Hvala organizaciji FNC za to priložnost. To je zame velika odgovornost in naredil bom vse, da jo izpolnim. Hvala tudi vsem, ki me podcenjujejo in ne verjamejo vame, saj mi to daje dodatno energijo. Seveda hvala tudi vsem, ki me podpirajo. Čaka me brutalna borba, saj imam na drugi strani kompletnega borca, vrednega spoštovanja."

Z izbranimi besedami je o svojem tekmecu govoril tudi Batinić. "Pripravljava se v miru in tišini, brez provociranja. Pravi, da ga motivira to, da ga drugi podcenjujejo, ampak boril se ne bo z njimi, temveč z mano. Sam ga ne podcenjujem, dobro smo ga preučili in pripravili taktiko," je povedal Hrvat, ki se bo na svojem 27. profesionalnem dvoboju prvič v karieri boril v Sloveniji.

Batinić pa ne bo edini Hrvat, ki bo branil naslov prvaka. V borbi za šampionski pas peresne kategorije bo nastopil Ivan Sičaja, njegov nasprotnik pa bo nemški borec Eduard Kexel, ki se je nazadnje boril pred dvema mesecema, ko je premagal izkušenega Filipa Pejića. "Vesel sem, da imam šampionski pas, ki ga lahko branim. Dal bom vse za to, da ostane v moji lasti. Ne bo mi lahko, vsekakor pa tudi njemu ne bo," je dejal Sičaja.

Zanimivo bo tudi na deveti od 11 borb večera, na kateri se bosta še tretjič udarila Bojan Kosednar – Želva in Dušan Džakić. Oba imata po eno zmago, poudariti pa je treba, da sta se nazadnje merila pred skoraj 10 leti. "V čast mi je, da še tretjič z njim stopam v kletko. To bo zame praznik, morda so to moje zadnje Stožice. Boljšega borca za takšen dvoboj ne bi mogel dobiti. Sva zrela borca, ki bosta v kletki dala vse od sebe, čeprav se izven kletke spoštujeva," je svoje misli strnil Ljubljančan.

Po skoraj sedmih letih se v borilni svet vrača tudi Denis Porčič – Chrochyp, ki je že pred časom napovedal, da bo njegov povratek hkrati tudi njegov zadnji ples. "Več kot leto dni sem zdravil poškodbe in delal na kondiciji, zadnja dva meseca pa posvetil taktiki in strategiji. Kljub svoji starosti sem pripravljen bolje kot kadarkoli. Definitivno bodo prisotna čustva, saj bo to moja zadnja borba, oddelal pa jo bom pred domačo publiko," nam je povedal 45-letnik, kateremu bo nasproti stal 16 let mlajši Jivko Stoimenov. "Zame je to najboljši seznam borb, ki smo ga v Ljubljani imeli. Nemogoče je karkoli napovedati, saj so dvoboji zelo uravnovešeni. Mislim, da bodo stavničarji tokrat imeli veliko težav, saj vsaka borba lahko preseneti in postane borba večera," je pripomnil predsednik organizacije FNC Dražen Forgač.

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka) Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka) Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks) Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc