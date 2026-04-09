Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

FNC 29: Napetost narašča, spektakel se bliža

Ljubljana, 09. 04. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Novinarska konferenca pred FNC 29

V slovenski prestolnici se je zbralo osem od 22 borcev, ki jih bomo v soboto na dogodku FNC 29 pospremili v Stožicah. Na novinarski konferenci so med drugimi spregovorili glavna protagonista Matej Batinić in Jakob Nedoh, predsednik organizacije Dražen Forgač, ljubljenec ljubljanske publike Bojan Kosednar, pa tudi prvak peresne kategorije Ivan Sičaja in Denis Porčič.

"Izgubljam še zadnje kilograme in to je edino, kar bom izgubil ta teden." To so besede, s katerimi je svoj medijski nastop začel slovenski borec Jakob Nedoh, ki se bo za šampionski pas poltežke kategorije v glavni borbi večera pomeril proti aktualnemu prvaku Mateju Batiniću. Ta mu za njegove besede ni ostal dolžan: "Strinjam se z njim, ker pasu še ni osvojil, tako da ga tudi ne more izgubiti."

29-letni Slovenec je še dodal, da se počuti odlično in da se veseli sobotnega dogodka: "Hvala organizaciji FNC za to priložnost. To je zame velika odgovornost in naredil bom vse, da jo izpolnim. Hvala tudi vsem, ki me podcenjujejo in ne verjamejo vame, saj mi to daje dodatno energijo. Seveda hvala tudi vsem, ki me podpirajo. Čaka me brutalna borba, saj imam na drugi strani kompletnega borca, vrednega spoštovanja."

Z izbranimi besedami je o svojem tekmecu govoril tudi Batinić. "Pripravljava se v miru in tišini, brez provociranja. Pravi, da ga motivira to, da ga drugi podcenjujejo, ampak boril se ne bo z njimi, temveč z mano. Sam ga ne podcenjujem, dobro smo ga preučili in pripravili taktiko," je povedal Hrvat, ki se bo na svojem 27. profesionalnem dvoboju prvič v karieri boril v Sloveniji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Batinić pa ne bo edini Hrvat, ki bo branil naslov prvaka. V borbi za šampionski pas peresne kategorije bo nastopil Ivan Sičaja, njegov nasprotnik pa bo nemški borec Eduard Kexel, ki se je nazadnje boril pred dvema mesecema, ko je premagal izkušenega Filipa Pejića. "Vesel sem, da imam šampionski pas, ki ga lahko branim. Dal bom vse za to, da ostane v moji lasti. Ne bo mi lahko, vsekakor pa tudi njemu ne bo," je dejal Sičaja.

Ivan Sičaja
FOTO: Damjan Žibert

Zanimivo bo tudi na deveti od 11 borb večera, na kateri se bosta še tretjič udarila Bojan Kosednar – Želva in Dušan Džakić. Oba imata po eno zmago, poudariti pa je treba, da sta se nazadnje merila pred skoraj 10 leti. "V čast mi je, da še tretjič z njim stopam v kletko. To bo zame praznik, morda so to moje zadnje Stožice. Boljšega borca za takšen dvoboj ne bi mogel dobiti. Sva zrela borca, ki bosta v kletki dala vse od sebe, čeprav se izven kletke spoštujeva," je svoje misli strnil Ljubljančan.

Po skoraj sedmih letih se v borilni svet vrača tudi Denis Porčič – Chrochyp, ki je že pred časom napovedal, da bo njegov povratek hkrati tudi njegov zadnji ples. "Več kot leto dni sem zdravil poškodbe in delal na kondiciji, zadnja dva meseca pa posvetil taktiki in strategiji. Kljub svoji starosti sem pripravljen bolje kot kadarkoli. Definitivno bodo prisotna čustva, saj bo to moja zadnja borba, oddelal pa jo bom pred domačo publiko," nam je povedal 45-letnik, kateremu bo nasproti stal 16 let mlajši Jivko Stoimenov.

"Zame je to najboljši seznam borb, ki smo ga v Ljubljani imeli. Nemogoče je karkoli napovedati, saj so dvoboji zelo uravnovešeni. Mislim, da bodo stavničarji tokrat imeli veliko težav, saj vsaka borba lahko preseneti in postane borba večera," je pripomnil predsednik organizacije FNC Dražen Forgač.

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)

Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)

Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković

Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski

Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz

Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec

Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi

Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz

Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)

Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
mma fnc 29 novinarska konferenca Matej Batinić Jakob Nedoh Dražen Forgač Bojan Kosednar – Želva Ivan Sičaja

Nedoh pred FNC 29: Za pas sem pripravljen umreti

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kronična kožna bolezen, ki pogosteje prizadene ženske
Kronična kožna bolezen, ki pogosteje prizadene ženske
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Prodali hišo in s štirimi otroki živijo na ladji
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Najem v Nemčiji je vse dražji: komu stanovanje še ostaja dostopno
Najem v Nemčiji je vse dražji: komu stanovanje še ostaja dostopno
Roboti rešujejo demografsko krizo dela na Japonskem
Roboti rešujejo demografsko krizo dela na Japonskem
moskisvet
Portal
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Nenavadna odločitev, ki ohranja njun zakon srečen
Nenavadna odločitev, ki ohranja njun zakon srečen
Trend, ki ruši stereotipe: moški in ročna dela
Trend, ki ruši stereotipe: moški in ročna dela
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Air
Air
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641