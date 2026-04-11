Borilni športi

FNC 29: Stožice so pripravljene, spektakel se začenja ob 19. uri

Ljubljana, 11. 04. 2026 16.45 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.M.
Jakob Nedoh

Odštevanja je konec, napočil je dan, ko bodo ljubljanske Stožice napolnili ljubitelji mešanih borilnih veščin. Na spektaklu FNC 29 bosta v središču pozornosti aktualni prvak poltežke kategorije Matej Batinić in slovenski borec Jakob Nedoh, ki mu bo skušal odvzeti šampionski pas. Pred tem bo nastopilo še šest Slovencev. S prenosom na VOYO začnemo ob 19. uri.

Matej Batinić je v vlogi favorita, šampionski pas pa je enkrat že ubranil. Tudi takrat mu je nasproti stal Slovenec, sicer kubanskih korenin, Andres Ramos, ki je izgubil že po dobri minuti prve runde. A Jakob Nedoh pravi, da je pripravljen, da postane prvi slovenski prvak organizacije FNC. "Pripravljen sem bolj kot ponavadi, komaj čakam borbo. Pripravljen sem žrtvovati zdravje in za ta pas umreti. Čaka me brutalna borba, saj imam na drugi strani kompletnega borca, vrednega spoštovanja," pravi 29-letnik.

Matej Batinić – Jakob Nedoh
FOTO: Sofascore.com

Izjemno pestro bo tudi na deveti od 11 borb večera, na kateri se bosta še tretjič udarila Bojan Kosednar – Želva in Dušan Džakić. Oba imata po eno zmago, poudariti pa je treba, da sta se nazadnje merila pred skoraj 10 leti. "V čast mi je, da še tretjič z njim stopam v kletko. To bo zame praznik, morda so to moje zadnje Stožice. Boljšega borca za takšen dvoboj ne bi mogel dobiti. Sva zrela borca, ki bosta v kletki dala vse od sebe, čeprav se zunaj kletke spoštujeva," je svoje misli strnil Ljubljančan, ki bo v "domači" dvorani računal na bučno podporo gledalcev.

Bojan Kosednar – Dušan Džakić
FOTO: Sofascore.com

Zelo zahtevna naloga čaka Roka Krušiča, ki je sicer v lanskem koledarskem letu nanizal tri fantastične zmage, zdaj pa mu bo nasproti stal Bartosz Wojcikiewicz. Poljak, ki ima v svoji profesionalni karieri 10 zmag in le dva poraza, je v vlogi favorita. "Za mano je res uspešno leto. Ta niz si želim nadaljevati. Samo vprašanje je, kdaj bom prišel do vrha. Čaka nas zares izjemna borba. Najpomembneje je, da verjamem vase. Vem, kje je on v prednosti in kje so njegove slabosti," pravi perspektivni slovenski borec.

Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz
FOTO: Sofascore.com

Hitro, že v drugi borbi večera, bomo dočakali dvoboj dveh neporaženih borcev. Slovenski težkaš Alexandr Drabinca je v letu 2025 vknjižil tri zmage s predčasno prekinitvijo v prvi rundi, poleg atraktivnih zaključkov pa slovi tudi po zanimivih prihodih v kletko. Milan Kadlec na drugi strani je precejšnja neznanka, v profesionalni karieri je pri dveh zmagah, v Ljubljani pa bo debitiral pod okriljem organizacije FNC.

Alexandr Drabinca – Milan Kadlec
FOTO: Sofascore.com

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)

Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)

Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić

Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković

Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz

Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski

Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz

Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)

Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec

Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc

Fabjan: Slovenci! Ne čakajte, kupite karte in pridite v Stožice

