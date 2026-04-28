Borilni športi

FNC 30 v Zadru z močnim slovenskim pridihom

Zadar, 28. 04. 2026 18.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Kiril Negru in Tadej Dajčman

Borilna organizacija FNC je zadnji dogodek izpeljala v Stožicah, kjer je bila spisana zgodovina slovenskega MMA. Naslednji spektakel bodo izvedli 9. maja v Zadru, kjer se bosta borila dva Slovenca. Kiril Negru bo med profesionalci debitiral proti Aleksandru Vukosavljeviću, Tadej Dajčman pa se bo pomeril proti Michalu Kiti, katerega je pred dobrim letom porazil Miran Fabjan.

Manj kot mesec dni po tem, ko je Jakob Nedoh v Stožicah v glavni borbi večera premagal favoriziranega Mateja Batinića in postal prvi slovenski prvak organizacije FNC, nas čaka nov borilni spektakel, ki se bo tokrat odvil na hrvaški obali, natančneje v Zadru.

V prvi od enajstih borb se bo slovenski debitant Kiril Negru pomeril proti srbskemu borcu Aleksandru Vukosavljeviću. Kljub temu da bo to njegov prvi dvoboj med profesionalci, ima Negru v svetu mešanih borilnih veščin že veliko izkušenj.

Novembra leta 2024 je postal svetovni prvak v amaterskem MMA, po 12 zaporednih zmagah pa svoj prvi poraz doživel februarja lani. V preteklosti se je že boril na dogodkih številnih priznanih organizacij, zdaj pa je pred njim prva borba pod okriljem FNC.

Vukosavljević je na drugi strani v najmočnejši regijski organizaciji že priznano ime. Med profesionalci je debitiral z zmago pred dvema letoma in pol na dogodku FNC 13, nato pa še enkrat slavil in enkrat izgubil.

Kiril Negru
Kiril Negru
FOTO: Luka Kotnik

Drugi slovenski predstavnik bo Tadej Dajčman, ki mu bo nasproti stal veliko starejši in izkušenejši Michal Kita. Slednji se je vrsto let boril pod okriljem organizacije KSW, regijsko občinstvo pa ga je spoznalo lani v Stožicah, ko ga je premagal Miran Fabjan.

Novembra je Poljak porazil Martina Baturja, ki se bo tokrat v glavni borbi večera pred domačim občinstvom udaril z neporaženim Milenkom Stamatovićem.

Proti Fabjanu je v svoji karieri izgubil tudi Dajčman, od omenjenega dvoboja pa so minila že več kot tri leta. Mariborčan se je nazadnje boril oktobra lani v domačem kraju na dogodku FNC Knockout 2, kjer njegovim udarcem ni bil kos Jeremy Kimball.

Tadej Dajčman
Tadej Dajčman
FOTO: Damjan Žibert

Poleg že omenjenega glavnega dvoboja med Baturjem in Stamatovićem bo zanimivo tudi borbo prej, ko se bosta udarila domačin Antun Račić in Italijan Walter Cogliandro. Perspektivni hrvaški borec Marko Ančić, ki v svoji profesionalni karieri ob štirih zmagah še ne pozna poraza, se bo pomeril z Brazilcem Ronaldom Ferreiro, v boksu z golimi pestmi pa se bosta spopadla hrvaška borca Petar Ražov in Ante Bilić.

mma fnc 30 tadej dajčman kiril negru

Joshua se julija prvič po hudi prometni nesreči vrača v ring

bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
