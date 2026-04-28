FNC 30 v Zadru z močnim slovenskim pridihom

Manj kot mesec dni po tem, ko je Jakob Nedoh v Stožicah v glavni borbi večera premagal favoriziranega Mateja Batinića in postal prvi slovenski prvak organizacije FNC, nas čaka nov borilni spektakel, ki se bo tokrat odvil na hrvaški obali, natančneje v Zadru.
V prvi od enajstih borb se bo slovenski debitant Kiril Negru pomeril proti srbskemu borcu Aleksandru Vukosavljeviću. Kljub temu da bo to njegov prvi dvoboj med profesionalci, ima Negru v svetu mešanih borilnih veščin že veliko izkušenj.
Novembra leta 2024 je postal svetovni prvak v amaterskem MMA, po 12 zaporednih zmagah pa svoj prvi poraz doživel februarja lani. V preteklosti se je že boril na dogodkih številnih priznanih organizacij, zdaj pa je pred njim prva borba pod okriljem FNC.
Vukosavljević je na drugi strani v najmočnejši regijski organizaciji že priznano ime. Med profesionalci je debitiral z zmago pred dvema letoma in pol na dogodku FNC 13, nato pa še enkrat slavil in enkrat izgubil.
Drugi slovenski predstavnik bo Tadej Dajčman, ki mu bo nasproti stal veliko starejši in izkušenejši Michal Kita. Slednji se je vrsto let boril pod okriljem organizacije KSW, regijsko občinstvo pa ga je spoznalo lani v Stožicah, ko ga je premagal Miran Fabjan.
Novembra je Poljak porazil Martina Baturja, ki se bo tokrat v glavni borbi večera pred domačim občinstvom udaril z neporaženim Milenkom Stamatovićem.
Proti Fabjanu je v svoji karieri izgubil tudi Dajčman, od omenjenega dvoboja pa so minila že več kot tri leta. Mariborčan se je nazadnje boril oktobra lani v domačem kraju na dogodku FNC Knockout 2, kjer njegovim udarcem ni bil kos Jeremy Kimball.
Poleg že omenjenega glavnega dvoboja med Baturjem in Stamatovićem bo zanimivo tudi borbo prej, ko se bosta udarila domačin Antun Račić in Italijan Walter Cogliandro. Perspektivni hrvaški borec Marko Ančić, ki v svoji profesionalni karieri ob štirih zmagah še ne pozna poraza, se bo pomeril z Brazilcem Ronaldom Ferreiro, v boksu z golimi pestmi pa se bosta spopadla hrvaška borca Petar Ražov in Ante Bilić.
