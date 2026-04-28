FNC 30 v Zadru z močnim slovenskim pridihom

Manj kot mesec dni po tem, ko je Jakob Nedoh v Stožicah v glavni borbi večera premagal favoriziranega Mateja Batinića in postal prvi slovenski prvak organizacije FNC, nas čaka nov borilni spektakel, ki se bo tokrat odvil na hrvaški obali, natančneje v Zadru.

V prvi od enajstih borb se bo slovenski debitant Kiril Negru pomeril proti srbskemu borcu Aleksandru Vukosavljeviću. Kljub temu da bo to njegov prvi dvoboj med profesionalci, ima Negru v svetu mešanih borilnih veščin že veliko izkušenj.

Novembra leta 2024 je postal svetovni prvak v amaterskem MMA, po 12 zaporednih zmagah pa svoj prvi poraz doživel februarja lani. V preteklosti se je že boril na dogodkih številnih priznanih organizacij, zdaj pa je pred njim prva borba pod okriljem FNC.

Vukosavljević je na drugi strani v najmočnejši regijski organizaciji že priznano ime. Med profesionalci je debitiral z zmago pred dvema letoma in pol na dogodku FNC 13, nato pa še enkrat slavil in enkrat izgubil.