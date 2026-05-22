FNC 31: Vroč hrvaško-srbski obračun za šampionski pas srednje kategorije

Čeprav Slovenci tokrat ne bomo imeli svojega predstavnika, si lahko slovenski ljubitelji borilnih veščin prihodnjo soboto nadejajo številnih zanimivih obračunov.

Potem ko smo v začetku maja v Zadru pospremili FNC 30, ki je prinesel odmevno zmago Slovenca Tadeja Dajčmana proti poljskemu veteranu Michalu Kiti , se bo dobre tri tedne kasneje v Beogradu odvil nov borilni spektakel.

Nokavt, o katerem se bo govorilo še dolgo: 'To je bilo noro'

V središču pozornosti bosta zagotovo Hrvat Đani Barbir in domači junak Aleksandar Ilić, ki se bosta v glavni borbi večera pomerila za pas srednje kategorije. Barbir na papirju velja za favorita, saj je aktualni prvak srednje kategorije, Srb pa ga bo skušal na krilih navijačev prikrajšati za zmago.

V obračunu za pas v velterski kategoriji bo odličnega Poljaka in aktualnega prvaka Kamila Krasko, ki je na obračunih organizacije FNC še neporažen, skušal izzvati Hrvat Ivica Trušček.

Vroč dvoboj pričakujemo tudi v težki kategoriji, nasproti si bosta stala Srb Darko Stošić in ameriški veteran UFC Greg Hardy.