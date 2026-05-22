Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

FNC 31: Vroč hrvaško-srbski obračun za šampionski pas srednje kategorije

Beograd, 22. 05. 2026 16.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
FNC 31

Ljubitelji mešanih borilnih veščin odštevajo dneve do naslednjega borilnega spektakla. V beograjski areni se bo prihodnjo soboto odvil dogodek FNC 31, ki bo postregel z novimi vročimi obračuni, tudi z dvobojem med domačinom Aleksandarjem Ilićem in Hrvatom Đanijem Barbiro. Dogodek bomo v neposrednem prenosu prenašali na VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potem ko smo v začetku maja v Zadru pospremili FNC 30, ki je prinesel odmevno zmago Slovenca Tadeja Dajčmana proti poljskemu veteranu Michalu Kiti, se bo dobre tri tedne kasneje v Beogradu odvil nov borilni spektakel.

Čeprav Slovenci tokrat ne bomo imeli svojega predstavnika, si lahko slovenski ljubitelji borilnih veščin prihodnjo soboto nadejajo številnih zanimivih obračunov.

Preberi še Nokavt, o katerem se bo govorilo še dolgo: 'To je bilo noro'

V središču pozornosti bosta zagotovo Hrvat Đani Barbir in domači junak Aleksandar Ilić, ki se bosta v glavni borbi večera pomerila za pas srednje kategorije. Barbir na papirju velja za favorita, saj je aktualni prvak srednje kategorije, Srb pa ga bo skušal na krilih navijačev prikrajšati za zmago.

V obračunu za pas v velterski kategoriji bo odličnega Poljaka in aktualnega prvaka Kamila Krasko, ki je na obračunih organizacije FNC še neporažen, skušal izzvati Hrvat Ivica Trušček.

Vroč dvoboj pričakujemo tudi v težki kategoriji, nasproti si bosta stala Srb Darko Stošić in ameriški veteran UFC Greg Hardy.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Borilni spektakel bomo prihodnjo soboto od 19.00 dalje v živo prenašali na VOYO.

FNC 31, Beograd, sobota, 30. maj, seznam borb:

Srednja kategorija: Đani Barbir - Aleksandar Ilić

Težka kategorija: Darko Stošić - Greg Hardy

Velterska kategorija: Kamil Kraska - Ivica Trušček

Dogovorjena teža do 73 kg: Marko Bojković - Piotr Niedzielski

Dogovorjena teža do 80 kg: Vaso Bakočević - Hrvoje Sep

Poltežka kategorija: Tomislav Spahović - Valeri Atanasov

Lahka kategorija: Dobrošok Nabotov - Michal Figlak

Velterska kategorija: Stanislav Krofak - Aleksandar Janković

Dogovorjena teža do 80 kg: Igor Cavalcanti - Marek Jakimowicz

Velterska kategorija: Dalibor Dragojević - Khanbulat Irisbiev

Bantamska kategorija: Luka Pisarić - Oliwier Filipiak

cesar azpilicueta chelsea španija

Zakonca Drnovšek lahko dosežeta nekaj, kar v zgodovini ni še nihče

24ur.com V soboto na VOYO nova borilna poslastica: FNC 23 v Beogradu
24ur.com FNC 30 v Zadru – začetek vročega MMA meseca
Moskisvet.com Samo še dober teden dni do spektakla FNC 22
24ur.com FNC 26 prinaša borbo leta med "Cobro" in "Cowboyem"
24ur.com FNC 29: glavne borbe večera in kje gledati prenos
Moskisvet.com MMA poslastica v Areni Zagreb: Spremljajte FNC 24 v živo na VOYO
24ur.com Vujčič: Pokazal bom kvaliteto!
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
zadovoljna
Portal
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
vizita
Portal
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
cekin
Portal
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
moskisvet
Portal
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
dominvrt
Portal
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
okusno
Portal
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Oklepnik
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725