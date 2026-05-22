FNC 31: Vroč hrvaško-srbski obračun za šampionski pas srednje kategorije

Potem ko smo v začetku maja v Zadru pospremili FNC 30, ki je prinesel odmevno zmago Slovenca Tadeja Dajčmana proti poljskemu veteranu Michalu Kiti, se bo dobre tri tedne kasneje v Beogradu odvil nov borilni spektakel.
Čeprav Slovenci tokrat ne bomo imeli svojega predstavnika, si lahko slovenski ljubitelji borilnih veščin prihodnjo soboto nadejajo številnih zanimivih obračunov.
V središču pozornosti bosta zagotovo Hrvat Đani Barbir in domači junak Aleksandar Ilić, ki se bosta v glavni borbi večera pomerila za pas srednje kategorije. Barbir na papirju velja za favorita, saj je aktualni prvak srednje kategorije, Srb pa ga bo skušal na krilih navijačev prikrajšati za zmago.
V obračunu za pas v velterski kategoriji bo odličnega Poljaka in aktualnega prvaka Kamila Krasko, ki je na obračunih organizacije FNC še neporažen, skušal izzvati Hrvat Ivica Trušček.
Vroč dvoboj pričakujemo tudi v težki kategoriji, nasproti si bosta stala Srb Darko Stošić in ameriški veteran UFC Greg Hardy.
Borilni spektakel bomo prihodnjo soboto od 19.00 dalje v živo prenašali na VOYO.
FNC 31, Beograd, sobota, 30. maj, seznam borb:
Srednja kategorija: Đani Barbir - Aleksandar Ilić
Težka kategorija: Darko Stošić - Greg Hardy
Velterska kategorija: Kamil Kraska - Ivica Trušček
Dogovorjena teža do 73 kg: Marko Bojković - Piotr Niedzielski
Dogovorjena teža do 80 kg: Vaso Bakočević - Hrvoje Sep
Poltežka kategorija: Tomislav Spahović - Valeri Atanasov
Lahka kategorija: Dobrošok Nabotov - Michal Figlak
Velterska kategorija: Stanislav Krofak - Aleksandar Janković
Dogovorjena teža do 80 kg: Igor Cavalcanti - Marek Jakimowicz
Velterska kategorija: Dalibor Dragojević - Khanbulat Irisbiev
Bantamska kategorija: Luka Pisarić - Oliwier Filipiak
