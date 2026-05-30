Barbir in Ilić zvečer za šampionski pas srednje kategorije

V srbski prestolnici lahko danes pričakujemo ognjevito vzdušje, polno dvorano in odlične borbe. Srca navijačev bodo bila zlasti za domačega junaka Aleksandarja Ilića, ki se bo v glavni borbi večera pomeril s Hrvatom Đanijem Barbirjem.

Barbir v kletko ni stopil vse od lanskega septembra, ko ga je v obračunu za preboj v največjo MMA organizacijo na svetu UFC premagal Litovec Mantas Kondratavičius. Pred tem je bil Hrvat v kletki neporažen in je še vedno aktualni prvak srednje kategorije v FNC.

Naslov bo branil proti šest let starejšemu Iliću, ki je na zadnjih treh obračunih neporažen, nazadnje ga je novembra 2024 porazil prav naš Miran Fabjan. Srb se nadeja, da ga bodo zmage ponesla tudi bučna podpora domačih navijačev.