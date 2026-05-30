Borilni športi

Barbir in Ilić zvečer za šampionski pas srednje kategorije

Beograd, 30. 05. 2026 13.06 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Đani Barbir in Aleksandar Ilić

Ne le nogometni navdušenci, danes boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji borilnih veščin. V Beogradu se bo zvečer odvil nov borilni spektakel FNC 31, na katerem Slovenci sicer ne bomo imeli svojega predstavnika, kljub temu pa si lahko obetamo številne vroče obračune. Poleg glavne borbe večera med Đanijem Barbirjem in Aleksandarjem Ilićem bo v ospredju še dvoboj težke kategorije med Darkom Stošićem in Gregom Hardyjem. S prenosom na VOYO začnemo ob 19.00.

FNC 31 Beograd
FOTO: VOYO

V srbski prestolnici lahko danes pričakujemo ognjevito vzdušje, polno dvorano in odlične borbe. Srca navijačev bodo bila zlasti za domačega junaka Aleksandarja Ilića, ki se bo v glavni borbi večera pomeril s Hrvatom Đanijem Barbirjem.

Barbir v kletko ni stopil vse od lanskega septembra, ko ga je v obračunu za preboj v največjo MMA organizacijo na svetu UFC premagal Litovec Mantas Kondratavičius. Pred tem je bil Hrvat v kletki neporažen in je še vedno aktualni prvak srednje kategorije v FNC.

Naslov bo branil proti šest let starejšemu Iliću, ki je na zadnjih treh obračunih neporažen, nazadnje ga je novembra 2024 porazil prav naš Miran Fabjan. Srb se nadeja, da ga bodo zmage ponesla tudi bučna podpora domačih navijačev.

Đani Barbir in Aleksandar Ilić
FOTO: FNC

Veliko obeta tudi predzadnji obračun večera med dvema težkokategornikoma in nekdanjima borcema UFC. Američan Greg Hardy se bo udaril s Srbom Darkom Stošićem. Nekdanji igralec ameriškega nogometa je že preden je stopil v kletko poskrbel za šok, saj je kar za 12 kilogramov prekoračil dovoljeno težo. Hrvat je kljub temu, da bo njegov nasprotnik od njega težji za skoraj 24 kilogramov, obračun sprejel.

Odločalo se bo tudi o šampionskem pasu velterske kategorije, zanj se bosta pomerila Hrvat Ivica Trušček in Poljak Kamil Kraska, ki je zadnji poraz zabeležil leta 2024.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V kletki se bodo med drugim pomerili še Marko Bojković in Piotr Niedzielski, Vaso Bakočević in Hrvoje Sep, Tomislav Spahović in Valeri Atanasov, Dobrošok Nabotov in Michal Figlak, Stanislav Krofak in Aleksandar Janković, Igor Cavalcanti in Marek Jakimowicz, Dalibor Dragojević in Khanbulat Irisbiev "Honda" ter Luka Pisarić in Iago Silva.

V srbski prestolnici se tako obeta pravi spektakel, ki ga ljubitelji borilnih veščin ne smete zamuditi. S prenosom na VOYO začnemo ob 19.00.

FNC 31, Beograd, sobota, 30. maj, seznam borb:

Srednja kategorija: Đani Barbir - Aleksandar Ilić

Težka kategorija: Darko Stošić - Greg Hardy

Velterska kategorija: Kamil Kraska - Ivica Trušček

Dogovorjena teža do 73 kg: Marko Bojković - Piotr Niedzielski

Dogovorjena teža do 80 kg: Vaso Bakočević - Hrvoje Sep

Poltežka kategorija: Tomislav Spahović - Valeri Atanasov

Lahka kategorija: Dobrošok Nabotov - Michal Figlak

Velterska kategorija: Stanislav Krofak - Aleksandar Janković

Dogovorjena teža do 80 kg: Igor Cavalcanti - Marek Jakimowicz

Velterska kategorija: Dalibor Dragojević - Khanbulat Irisbiev "Honda"

Bantamska kategorija: Luka Pisarić - Iago Silva

