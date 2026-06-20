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Borilni športi

FNC 32: po izključitvi Šikića v ospredju britansko-poljski dvoboj

Osijek, 20. 06. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Tom Breese

Osijek bo danes gostil borilni spektakel FNC 32. Na Hrvaškem bodo vse oči uprte v glavno borbo večera, kjer se bosta v poltežki kategoriji udarila Britanec Tom Breese in Poljak Marcin Prachnio. Regijsko organizacijo je pretresla izključitev Vladimirja Šikića, ki je padel na tehtnici in se ne bo več boril pod okriljem FNC. Od 19.00 si boste prenos lahko ogledali na VOYO.

FNC 32 Osijek
FNC 32 Osijek
FOTO: VOYO

Glavna borba večera bi moral biti dvoboj med Filipom Pejićem in Vladimirjem Šikićem. Slednji je za slabih 5 kilogramov zgrešil dovoljeno težo za lahko kategorijo, ki znaša 70,8 kg. Pejić je skupaj z ekipo sicer dvoboj vseeno želel izpeljati, a je Šikić kmalu zatem znova kršil dogovorjena pravila, zaradi česar vodstvu FNC-ja ni preostalo drugega, kot da Nemca izključijo. Največja regijska organizacija je sporočila, da Šikić ne bo nastopal niti na prihodnjih dogodkih.

Pozornost javnosti bo zdaj uperjena predvsem v dvoboj med Tomom Breeseom in Marcinom Prachnijem, ki je "iz danes na jutri" postala glavna borba večera. Nekdanja borca največje globalne organizacije UFC si bosta nasproti stala v težki kategoriji. Oba borca imata skupaj za sabo kar 19 borb pod okriljem najmočnejše globalne organizacije. "Staredown" pred spektaklom je bil izjemno napet in je trajal skoraj dve minuti, kar zagotovo obljublja zelo srdit boj za slavo.

Nov borilni spektakel si boste lahko tudi tokrat ogledali na VOYO. S prenosom začnemo ob 19.00.

FNC 32
FNC 32
FOTO: FNC

FNC 32, seznam vseh borb:

Tom Breese vs. Marcin Prachnio (poltežka kategorija)

Andrej Kedves vs. Vadim Lungu

Ahmed Vila vs. Alan Villalba (peresna kategorija)

Mario Žgela vs. Deni Mirnić (težka kategorija)

Laureano Staropoli vs. Jakub Bahník (velterska kategorija)

Agy Sardari vs. Karomatulo Sufiev (lahka kategorija)

Selver Mahmić vs. Aleksandar Mihailović (velterska kategorija)

Abubakar Soltabiev vs. Simeon Karslidis (velterska kategorija)

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