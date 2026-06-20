FNC 32: po izključitvi Šikića v ospredju britansko-poljski dvoboj

Glavna borba večera bi moral biti dvoboj med Filipom Pejićem in Vladimirjem Šikićem. Slednji je za slabih 5 kilogramov zgrešil dovoljeno težo za lahko kategorijo, ki znaša 70,8 kg. Pejić je skupaj z ekipo sicer dvoboj vseeno želel izpeljati, a je Šikić kmalu zatem znova kršil dogovorjena pravila, zaradi česar vodstvu FNC-ja ni preostalo drugega, kot da Nemca izključijo. Največja regijska organizacija je sporočila, da Šikić ne bo nastopal niti na prihodnjih dogodkih.

Pozornost javnosti bo zdaj uperjena predvsem v dvoboj med Tomom Breeseom in Marcinom Prachnijem, ki je "iz danes na jutri" postala glavna borba večera. Nekdanja borca največje globalne organizacije UFC si bosta nasproti stala v težki kategoriji. Oba borca imata skupaj za sabo kar 19 borb pod okriljem najmočnejše globalne organizacije. "Staredown" pred spektaklom je bil izjemno napet in je trajal skoraj dve minuti, kar zagotovo obljublja zelo srdit boj za slavo.

Nov borilni spektakel si boste lahko tudi tokrat ogledali na VOYO. S prenosom začnemo ob 19.00.