Fabjan o Erslanu: Jaz sem šov, on je del šova

"To bo največji FNC dogodek doslej," so besede, s katerimi je novinarsko konferenco odprl predsednik organizacije Dražen Forgač. "Zagrebška Arena bo razprodana, čaka nas 10 vrhunskih borb, od tega dve za naslov prvaka. V soboto nas čaka praznik mešanih borilnih veščin. Hvaležen sem, da ta šport iz dneva v dan raste in da nas spremljate v takšnem številu," je še dodal prvi mož največje regijske MMA organizacije. Čeprav bosta v igri dva šampionska pasova, javnost najbolj nestrpno čaka na predzadnji dvoboj večera, kjer bosta nasprotnika domači borec Ivan Erslan in slovenski zvezdnik Miran Fabjan. Omenjena sta za veliko vročih izmenjav poskrbela že pred očmi medijev.

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"Erslan bo iskal parter, kot žejen človek vodo. Če mu v minuti in pol ne uspe, bo v nezavesti. Če mu uspe, bom vstal in ga nokavtiral. Kletko bo v vsakem primeru zapustil nokavtiran, to vam zagotavljam. Jaz sem šov, Erslana pa so pripeljali, da je del šova," je Slovenec povedal o nasprotniku, ki mu ni ostal dolžan: "Je enodimenzionalen borec, ki mu pašejo statični in počasni tekmeci, ker je tudi sam počasen in star. Če se bom boril neumno, mu bom odgovarjal kot nasprotnik, ampak se ne bom boril neumno. Prvo minuto in pol ima možnosti, ne bo pa se zgodilo to, kar je rekel. Čaka ga dolga noč."

Ivan Erslan FOTO: FNC

Kljub temu da Fabjan pred kamerami nastopa na edinstven način, pa priznava, da se je na borbo odlično pripravil. "Nikoli nisem nikogar podcenjeval. Naredil sem analizo in vsak dan gledal njegove borbe, tako da vem, kje dela napake," razmišlja Slo Rocky in pravi, da je pred borbo zelo miren. "Ne čutim pritiska, ker v tem športu uživam. Pritisk čutijo tisti, ki delajo osem ur dnevno in ne morejo plačati položnic. Mi se zabavamo in ne glede na razplet borbe bom dobro plačan," je še povedal Fabjan in dodal, da kljub borbi proti hrvaškemu borcu verjame v podporo zagrebške publike. Pred omenjenima se bosta za naslov prvaka srednje kategorije borila aktualni prvak Đani Barbir in poljski izzivalec Piotr Strus, v glavni borbi večera pa bo Darko Stošić skušal šampionski pas težke kategorije odvzeti Nemcu Hatefu Moeilu, ki ni izgubil že več kot osem let. "Pripravljen sem na pet rund in ne bom hitel z iskanjem predčasnega zaključka. Hatef je trd, velik in močan. Idealen scenarij je, da Hatefa premagam, še idealnejši pa, da ga nokavtiram," je pred dvobojem povedal srbski težkaš.

Hatef Moeil FOTO: FNC

Stošić se v največjo hrvaško dvorano vrača skoraj natanko po enem letu. Tudi takrat se je boril za naslov prvaka in po soglasni sodniški odločitvi izgubil proti Ivanu Vitasoviću. "Ta šport je kot vlakec smrti, včasih si zgoraj, včasih spodaj. Poraz je za vsakega borca boleč, ampak sem se pobral in dobil dve borbi. Za zdaj vse poteka po načrtu, glavni cilj pa je zmaga proti Hatefu," je še povedal eden največjih borcev tega dela stare celine.

Ivan Vitasović - Darko Stošić FOTO: FNC

Seznam borb dogodka FNC 33: