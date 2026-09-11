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Borilni športi

Od vrhunskega alpskega smučarja do neporaženega MMA borca

Zagreb, 11. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
T.V. A.M.
Tiriel Luka Abramović je nazadnje premagal Lucasa Alsino.

Tiriel Luka Abramović je eden izmed najbolj obetavnih borcev organizacije FNC. Po dveh letih profesionalne kariere in štirih borbah je še vedno neporažen, njegova pot do MMA kletke pa je bila precej edinstvena – do 18. leta je bil alpski smučar: "Nastopil sem na svetovnih in evropskih prvenstvih ter na olimpijskih igrah za mlade."

FNC 33 na VOYO
FNC 33 na VOYO
FOTO: 24ur.com

Tiriel Luka Abramović je profesionalno kariero v mešanih borilnih veščinah začel pred slabima dvema letoma prav v zagrebški Areni. Tam se je boril tudi lani, zdaj pa se bo v svoji peti borbi kariere še tretjič boril v hrvaški prestolnici. "Počutim se kot doma. Veselim se borbe in tega, da publiki pokažem, kaj sem zanjo pripravil," je uvodoma povedal 24-letnik z Reke, ki po štirih profesionalnih dvobojih še ne pozna poraza.

Tiriel Luka Abramović pred dvema letoma v Zagrebu.
Tiriel Luka Abramović pred dvema letoma v Zagrebu.
FOTO: FNC

"Na debiju sem se boril v prvi borbi večera, tako da dvorana še ni bila povsem polna. Vseeno je bilo sedem ali osem tisoč ljudi. V Areni Zagreb je dobro to, da so tribune precej oddaljene, tako da ne slišiš, kaj gledalci govorijo," se debija spominja Abramović, ki je od takrat vidno napredoval: "Nam mladim borcem je najpomembneje, da v tem kaosu ostanemo mirni. Včasih pride do situacij, ko je nasprotnik ranjen, zadaš mu najboljši udarec, on pa ne pade. Potem zgrešiš tri ali štiri udarce in to te izmuči tako fizično kot tudi psihično. Zdaj sem bolj zrel in ne bom hitel. Mislim, da se mi bo to obrestovalo."

Tiriel Luka Abramović po prvi zmagi v karieri.
Tiriel Luka Abramović po prvi zmagi v karieri.
FOTO: FNC

Abramović se je v borilni svet podal dokaj pozno, pred tem pa se je na vrhunski ravni ukvarjal z alpskim smučanjem. "Večina občinstva ve, da prihajam iz povsem drugega športa, ki je priljubljen tudi pri vas – alpskega smučanja. Temu sem bil predan od majhnih nog do 18. leta. Tekmoval sem za hrvaško in za turško reprezentanco. Nastopil sem na številnih svetovnih in evropskih prvenstvih, pa tudi na mladinskih olimpijskih igrah. Te izkušnje sem sčasoma prenesel v borilne veščine. Pomagajo mi, da kljub pritisku ostanem miren in naredim tisto, kar se od mene pričakuje," je še dejal Hrvat.

Tiriel Luka Abramović je nazadnje premagal Lucasa Alsino.
Tiriel Luka Abramović je nazadnje premagal Lucasa Alsino.
FOTO: FNC

Ta pa med FNC borci ni edini, ki ima smučanje v malem prstu. Do nedavnega je bil inštruktor smučanja Jakob Nedoh, aktualni prvak poltežke kategorije, v kateri se bori tudi Abramović: "Pred dnevi sva se slišala in sem mu čestital ob rojstvu otroka ter za zadnjo borbo, v kateri je pokazal zrelost. Načeloma borbe zaključuje v prvi ali drugi rundi, nazadnje pa je dokazal, da je kompleten borec. Vsa čast mu za to, ampak gledam proti šampionskemu pasu. Zavedam se, da je konkurenca velika. Če bo Nedoh zadržal pas do takrat, ko bom jaz prišel do te ravni, se bova pomerila v poštenem dvoboju."

Jakob Nedoh po letošnji zmagi v Stožicah.
Jakob Nedoh po letošnji zmagi v Stožicah.
FOTO: Aljoša Kravanja

A najprej je na vrsti Valeri Atanasov, ki ima tako kot Abramović na kontu štiri zmage, edini poraz pa je lani v Stožicah zabeležil proti Andresu Ramosu. V vlogi favorita bo Abramović, ki je pred dvobojem izpostavil najmočnejše lastnosti nasprotnika: "Je borec z nizkim težiščem, ki je dober v rokoborbi. Je strpen in vedno čaka na pravo priložnost."

FNC 33 na VOYO
FNC 33 na VOYO
FOTO: 24ur.com

Seznam borb dogodka FNC 33:

Težka kategorija: Hatef Moeil – Darko Stošić

Poltežka kategorija: Ivan Erslan – Miran Fabjan

Srednja kategorija: Đani Barbir – Piotr Strus

Dogovorjena teža do 79,4 kg: Hrvoje Sep – Ante Bilić

Lahka kategorija: Francisco Barrio – Fabiano Silva

Peresna kategorija: Marko Ančić – Luka Giorgadze

Težka kategorija: Martin Batur – Michal Andryszak

Srednja kategorija: Will Currie – Anthony Ivy

Poltežka kategorija: Tiriel Luka Abramović – Valeri Atanasov

Bantamska kategorija: Fran Luka Đurić – Bartosz Wojcikiewicz

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