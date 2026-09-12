Začenja se 'največji dogodek v FNC zgodovini', boril se bo tudi Fabjan

Seznam borb dogodka FNC 33:
Težka kategorija: Hatef Moeil - Darko Stošić
Poltežka kategorija: Ivan Erslan - Miran Fabjan
Srednja kategorija: Đani Barbir - Piotr Strus
Dogovorjena teža do 79,4 kg: Hrvoje Sep - Ante Bilić
Lahka kategorija: Francisco Barrio - Fabiano Silva
Peresna kategorija: Marko Ančić - Luka Giorgadze
Težka kategorija: Martin Batur - Michal Andryszak
Srednja kategorija: Will Currie - Anthony Ivy
Poltežka kategorija: Tiriel Luka Abramović - Valeri Atanasov
Bantamska kategorija: Fran Luka Đurić - Bartosz Wojcikiewicz
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.