Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi
Zgodba se razvija

Začenja se 'največji dogodek v FNC zgodovini', boril se bo tudi Fabjan

Zagreb, 12. 09. 2026 19.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
FNC 33

V razprodani zagrebški Areni se odvija spektakel, ki ga je predsednik FNC-ja Dražen Forgač označil za "največji dogodek v zgodovini organizacije". Odvilo se bo 10 dvobojev, v predzadnjem se bosta udarila Miran Fabjan in Ivan Erslan, v glavni borbi večera pa se bosta za naslov prvaka težke kategorije pomerila Hatef Moeil in Darko Stošić. Vse borbe lahko spremljate na VOYO.

FNC 33 Zagreb
FNC 33 Zagreb
FOTO: VOYO

Seznam borb dogodka FNC 33:

Težka kategorija: Hatef Moeil - Darko Stošić

Poltežka kategorija: Ivan Erslan - Miran Fabjan

Srednja kategorija: Đani Barbir - Piotr Strus

Dogovorjena teža do 79,4 kg: Hrvoje Sep - Ante Bilić

Lahka kategorija: Francisco Barrio - Fabiano Silva

Peresna kategorija: Marko Ančić - Luka Giorgadze

Težka kategorija: Martin Batur - Michal Andryszak

Srednja kategorija: Will Currie - Anthony Ivy

Poltežka kategorija: Tiriel Luka Abramović - Valeri Atanasov

Bantamska kategorija: Fran Luka Đurić - Bartosz Wojcikiewicz

Preberi še Fabjan o Erslanu: Jaz sem šov, on je le del šova
FNC 33 na VOYO
FNC 33 na VOYO
FOTO: 24ur.com
mma fnc 33 zagreb miran fabjan

Slovenski MMA potrebuje zmago Fabjana

24ur.com Hala Tivoli v pričakovanju borilnega spektakla WFC 30
24ur.com Na FNC-ju vroče tudi poleg kletke: 'Poslušaj me, opica'
24ur.com FNC 21: Poškodba v glavni borbi, Bakočević napovedal konec
24ur.com Sedem slovenskih predstavnikov, v glavni borbi večera Miha Frlic
24ur.com WFC 30 v Hali Tivoli: Frlic napada naslov, Erko Jun v povratnem dvoboju
24ur.com 'Preveč se je govorilo o tem dvoboju'
24ur.com Erslan pred obračunom: Pričakujem, da bom borbo hitro končal
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
11 navad srečnih parov pred spanjem
11 navad srečnih parov pred spanjem
Nosečniški trebušček pokazala kar v kavbojkah
Nosečniški trebušček pokazala kar v kavbojkah
zadovoljna
Portal
Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali
Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat
Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
vizita
Portal
Ali vaša najljubša kosila počasi uničujejo vaša jetra?
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
cekin
Portal
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
moskisvet
Portal
Dovolj mu je bilo žene: Oropal banko, ker ni želel več domov
Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost
Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
dominvrt
Portal
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Se spomniš Dolly Bell?
Se spomniš Dolly Bell?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951