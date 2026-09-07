Fabjan proti Erslanu, Stošić proti Moeilu v spektaklu leta

Spektakel v Zagrebu bo postregel z 11 obračuni. Nobenega dvoma ni, da slovenski ljubitelji najbolj pričakujejo predzadnjega, ko bo skušal Miran Fabjan prekiniti niz dveh zaporednih porazov.

Čaka ga domači favorit Ivan Erslan, nekdanji borec organizacije UFC, ki bo imel za seboj podporo polne zagrebške Arene. Vendar ne gre dvomiti, da bodo številni pesti stiskali tudi za Fabjana. Spomnimo se samo zmage slovenskega borca nad Aleksandrom Ilićem pred slabima dvema letoma, ki jo je občinstvo v Zagrebu navdušeno pospremilo na nogah. Zato gre za enega najbolj pričakovanih obračunov leta.