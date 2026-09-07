Fabjan proti Erslanu, Stošić proti Moeilu v spektaklu leta

Spektakel v Zagrebu bo postregel z 11 obračuni. Nobenega dvoma ni, da slovenski ljubitelji najbolj pričakujejo predzadnjega, ko bo skušal Miran Fabjan prekiniti niz dveh zaporednih porazov.
Čaka ga domači favorit Ivan Erslan, nekdanji borec organizacije UFC, ki bo imel za seboj podporo polne zagrebške Arene. Vendar ne gre dvomiti, da bodo številni pesti stiskali tudi za Fabjana. Spomnimo se samo zmage slovenskega borca nad Aleksandrom Ilićem pred slabima dvema letoma, ki jo je občinstvo v Zagrebu navdušeno pospremilo na nogah. Zato gre za enega najbolj pričakovanih obračunov leta.
Podobno velja za glavno borbo, ko bo Hatef Moeil branil šampionski pas težke kategorije proti srbskemu velemojstru Darku Stošiću.
Fabjan bo tokrat edini slovenski predstavnik, bodo pa prostor nekdanje skupne države zastopali številni najbolj perspektivni lokalni borci. Hrbat Đani Barbir se bo za pas srednje kategorije udaril s Poljakom Piotrom Strusom. Ljubljenec zagrebškega občinstva Francisco Albano Barrio pa se bo pomeril z Brazilcem Fabianom Silvo.
Prenos obračuna bo ekskluzivno na VOYO.
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