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Borilni športi

Fabjan proti Erslanu, Stošić proti Moeilu v spektaklu leta

Zagreb, 07. 09. 2026 14.33 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
J.B.
Miran Fabjan pred FNC 22

Ljubitelji mešanih borilnih veščin že nestrpno odštevajo do spektakla leta v Zagrebu, ki bo v soboto gostil težko pričakovani FNC 33. V glavni borbi večera se bosta udarila Hatef Moeil in Darko Stošić, pred tem pa se bo Miran Fabjan pomeril z Ivanom Erslanom.

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Spektakel v Zagrebu bo postregel z 11 obračuni. Nobenega dvoma ni, da slovenski ljubitelji najbolj pričakujejo predzadnjega, ko bo skušal Miran Fabjan prekiniti niz dveh zaporednih porazov.

Čaka ga domači favorit Ivan Erslan, nekdanji borec organizacije UFC, ki bo imel za seboj podporo polne zagrebške Arene. Vendar ne gre dvomiti, da bodo številni pesti stiskali tudi za Fabjana. Spomnimo se samo zmage slovenskega borca nad Aleksandrom Ilićem pred slabima dvema letoma, ki jo je občinstvo v Zagrebu navdušeno pospremilo na nogah. Zato gre za enega najbolj pričakovanih obračunov leta.

Hatef Moeil se bo udaril z Darkom Stošićem.
Hatef Moeil se bo udaril z Darkom Stošićem.
FOTO: FNC

Podobno velja za glavno borbo, ko bo Hatef Moeil branil šampionski pas težke kategorije proti srbskemu velemojstru Darku Stošiću

Fabjan bo tokrat edini slovenski predstavnik, bodo pa prostor nekdanje skupne države zastopali številni najbolj perspektivni lokalni borci. Hrbat Đani Barbir se bo za pas srednje kategorije udaril s Poljakom Piotrom Strusom. Ljubljenec zagrebškega občinstva Francisco Albano Barrio pa se bo pomeril z Brazilcem Fabianom Silvo

Prenos obračuna bo ekskluzivno na VOYO.

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Fabjan pred spektaklom v Zagrebu: Vsaka borba je lahko moja zadnja

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KOMENTARJI2

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Ricinus
07. 09. 2026 15.22
Teli rvači imajo vsake 14 dni dogodek leta 😆
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0 0
Xxdproxx
07. 09. 2026 16.12
fuzbal je pa skor vsak dan, pa se 22 bebckev podi za isto zogo.
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-1
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