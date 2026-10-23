Zvezda Dagestanca raste iz borbe v borbo, zdaj ima le eno željo: avtomobil

Khanbulat Irisbijev ima za seboj le tri profesionalne borbe in eno pod okriljem organizacije FNC. Na dogodku FNC 31 v njemu domačem Beogradu je 21-letnik po soglasni sodniški odločitvi premagal Daliborja Dragojevića. Njegova priljubljenost med regionalnimi ljubitelji borilnih veščin raste iz dneva v dan, Dagestanec, ki se bori pod srbsko zastavo, pa ima zdaj zgolj eno "skromno" željo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Želi kupiti avtomobil. Razlog za to pa je preprost. "Dajte mi kakšen avto. Ne morem se več voziti z avtobusom. Vožnja z javnim prevozom sicer ni problematična, ampak zaradi moje priljubljenosti me vsak dan na avtobusu prosijo za slike. Ko grem na trening, nosim kapo in se poskušam skriti, vendar me vedno prepoznajo," je o svoji zagati spregovoril Dagestanec, ki odlično govori tudi srbsko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zaradi svojih nepredvidljivih intervjujev je vse bolj priljubljen med mladimi ljubitelji borilnih veščin, ki izkoristijo vsako priložnost za pogovor z njim. "Avtobus je poln, prostora več ni, a otroci, ki me vidijo, takoj zavpijejo: 'Honda je tu!' Potem odrivajo druge, da bi prišli do mene. Vsi nas gledajo, ko se slikamo, pa je v ozadju na desetine ljudi," zanimivo situacijo opisuje nasmejani Irisbijev.

Kljub vse večji priljubljenosti si očitno še vedno ne more privoščiti lastnega prevoznega sredstva. "Ne morem jih zavrniti, ampak želim majhen avtomobil, s katerim bi se lahko vozil na trening. Ne potrebujem ničesar več. To je moja velika želja že leto dni," je svojo veliko željo še enkrat poudaril Dagestanec. Morebitna zmaga proti Budimirju bi ga približala še en korak bližje skromnemu cilju. Glavne borbe: Lahka kategorija: Lom-Ali Eskiev (aktualni prvak) – Marko Bojković Ultimate boxing, težka kategorija: Toshe Cvetkov – Miljan Rovčanin Dogovorjena teža (81,5 kg): Alen Amedovski – Tato Primera Velterska kategorija: Khanbulat Irisbijev – Antonio Budimir Srednja kategorija: Nemanja Nikolić – Jivko Stoimenov Lahka kategorija: Anastasios Chatzigeorgiadis – Gheorghe Balaur Bantamska kategorija: Nikola Durdev – Dino Starčević Bantamska kategorija: Bondo Kikadze – Elias Erber