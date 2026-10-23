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Borilni športi

Zvezda Dagestanca raste iz borbe v borbo, zdaj ima le eno željo: avtomobil

Skopje, 23. 10. 2026 15.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Hanbulat Irisbijev

Priprave organizacije FNC na nov spektakel v Skopju se zaključujejo, v soboto si ga boste na VOYO lahko ogledali od 19.00 naprej. Ena najbolj zanimivih borb bo zagotovo potekala med Dagestancem Hanbulatom Irisbijevim in Avstrijcem Antoniom Budimirjem.

Khanbulat Irisbijev ima za seboj le tri profesionalne borbe in eno pod okriljem organizacije FNC. Na dogodku FNC 31 v njemu domačem Beogradu je 21-letnik po soglasni sodniški odločitvi premagal Daliborja Dragojevića. Njegova priljubljenost med regionalnimi ljubitelji borilnih veščin raste iz dneva v dan, Dagestanec, ki se bori pod srbsko zastavo, pa ima zdaj zgolj eno "skromno" željo.

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Želi kupiti avtomobil. Razlog za to pa je preprost. "Dajte mi kakšen avto. Ne morem se več voziti z avtobusom. Vožnja z javnim prevozom sicer ni problematična, ampak zaradi moje priljubljenosti me vsak dan na avtobusu prosijo za slike. Ko grem na trening, nosim kapo in se poskušam skriti, vendar me vedno prepoznajo," je o svoji zagati spregovoril Dagestanec, ki odlično govori tudi srbsko.

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Zaradi svojih nepredvidljivih intervjujev je vse bolj priljubljen med mladimi ljubitelji borilnih veščin, ki izkoristijo vsako priložnost za pogovor z njim. "Avtobus je poln, prostora več ni, a otroci, ki me vidijo, takoj zavpijejo: 'Honda je tu!' Potem odrivajo druge, da bi prišli do mene. Vsi nas gledajo, ko se slikamo, pa je v ozadju na desetine ljudi," zanimivo situacijo opisuje nasmejani Irisbijev.

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Kljub vse večji priljubljenosti si očitno še vedno ne more privoščiti lastnega prevoznega sredstva. "Ne morem jih zavrniti, ampak želim majhen avtomobil, s katerim bi se lahko vozil na trening. Ne potrebujem ničesar več. To je moja velika želja že leto dni," je svojo veliko željo še enkrat poudaril Dagestanec. Morebitna zmaga proti Budimirju bi ga približala še en korak bližje skromnemu cilju.

Glavne borbe:

Lahka kategorija: Lom-Ali Eskiev (aktualni prvak) – Marko Bojković

Ultimate boxing, težka kategorija: Toshe Cvetkov – Miljan Rovčanin

Dogovorjena teža (81,5 kg): Alen Amedovski – Tato Primera

Velterska kategorija: Khanbulat Irisbijev – Antonio Budimir

Srednja kategorija: Nemanja Nikolić – Jivko Stoimenov

Lahka kategorija: Anastasios Chatzigeorgiadis – Gheorghe Balaur

Bantamska kategorija: Nikola Durdev – Dino Starčević

Bantamska kategorija: Bondo Kikadze – Elias Erber

Razlagalnik

Dagestan je avtonomna republika v Ruski federaciji, ki leži na severnem Kavkazu ob Kaspijskem morju. Regija je po vsem svetu postala izjemno znana po svoji bogati tradiciji borilnih veščin, zlasti v rokoborbi, sambu in judu. Visoka stopnja discipline, trdo delo in kultura borjenja, ki se prenaša iz roda v rod, so Dagestan spremenili v pravo valilnico vrhunskih borcev mešanih borilnih veščin (MMA), ki danes dominirajo v največjih svetovnih organizacijah, kot je UFC.

Velterska kategorija (angleško welterweight) je ena izmed standardnih težnostnih kategorij v mešanih borilnih veščinah (MMA) in boksu. V profesionalnem MMA-ju ta kategorija običajno zajema borce, ki tehtajo med 70,3 kg in 77,1 kg (oziroma do 170 funtov). Ta kategorija velja za eno najbolj konkurenčnih in dinamičnih, saj borci v njej združujejo moč, hitrost in vzdržljivost, kar omogoča izjemno tehnične in razburljive dvoboje.

FNC (Fight Nation Championship) je vodilna regionalna organizacija za mešane borilne veščine (MMA) v jugovzhodni Evropi. Sedež ima na Hrvaškem, njeno poslanstvo pa je promocija borilnih veščin v regiji in zagotavljanje platforme za razvoj mladih talentov. Organizacija redno prireja velike dogodke v različnih državah, kot so Hrvaška, Srbija in Severna Makedonija, s čimer povezuje borce iz celotnega Balkana in jim omogoča preboj na mednarodno sceno.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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