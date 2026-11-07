FNC 35: Število vročih borb in dvoboj za naslov

Miljan Zdravković se je ljubiteljem organizacije FNC predstavil lani v Beogradu, kjer je osvojil šampionski pas bantamske kategorije. Naslov prvaka je lani decembra uspešno ubranil prav v Podgorici, kamor se zdaj vrača, da ponovi nalogo. "Za mojega tekmeca je to borba, v kateri nima veliko za izgubiti. Če ga premagam, je to zanj zgolj nov poraz. Če zmaga, bo pridobil ogromno, ampak na poti do tega mu bo stala velika ovira," je pred borbo povedal srbski borec, ki je po 10 profesionalnih borbah še zmeraj stoodstoten.
Pri 10 zmagah je tudi njegov nasprotnik Joaquin Vargas, ki je ob tem vknjižil še tri poraze. Zanj bo to debi pod okriljem organizacije FNC. "Presenetil ga bom s svojo hitrostjo in močjo. Naučil sem se, da se tudi železo upogne. Bomo videli, iz kakšnega testa je," je svoje misli pred borbo z Zdravkovićem strnil argentinski borec.
Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:
Bantamska kategorija, borba za naslov prvaka: Miljan Zdravković - Joaquin Vargas
Težka kategorija: Rade Opačić - Alexander Soldatkin
Peresna kategorija: Ivan Sičaja - Alan Villalba
Dogovorjena teža do 66 kg, ultimate boxing: Dejan Zlatičanin - Florin Lupu
Velterska kategorija: Tomislav Sičaja - Andrija Stanković
Velterska kategorija: Dalibor Dragojević - Ahmed Abdulkadirov
Dogovorjena teža do 74 kg: Karomatullo Sufiev - Piotr Niedzielski
Dogovorjena teža do 80 kg, ultimate kickboxing: Luka Bubanja - Stefan Dobrijević
Lahka kategorija: Pawel Politylo - Emrah Sonmez
Velterska kategorija: Kiril Negru - Botond Petrenyi
Peresna kategorija: Mensur Kijamet - Mert Basbudak
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