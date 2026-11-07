FNC 35: Število vročih borb in dvoboj za naslov

Miljan Zdravković se je ljubiteljem organizacije FNC predstavil lani v Beogradu, kjer je osvojil šampionski pas bantamske kategorije. Naslov prvaka je lani decembra uspešno ubranil prav v Podgorici, kamor se zdaj vrača, da ponovi nalogo. "Za mojega tekmeca je to borba, v kateri nima veliko za izgubiti. Če ga premagam, je to zanj zgolj nov poraz. Če zmaga, bo pridobil ogromno, ampak na poti do tega mu bo stala velika ovira," je pred borbo povedal srbski borec, ki je po 10 profesionalnih borbah še zmeraj stoodstoten.