Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

FNC 35: Število vročih borb in dvoboj za naslov

Podgorica, 07. 11. 2026 14.15 pred 49 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Miljan Zdravković

V črnogorski prestolnici se bo danes odvil borilni dogodek FNC 35. V glavni borbi večera se bosta za naslov prvaka bantamske kategorije udarila Miljan Zdravković in Joaquin Vargas, izjemno zanimivo pa bo tudi pred tem, ko se bodo med drugimi predstavili brata Sičaja, Andrija Stanković in Pawel Politylo. Spektakel boste lahko od 18.30 v živo spremljali na VOYO.

FNC 35 Podgorica
FNC 35 Podgorica
FOTO: VOYO

Miljan Zdravković se je ljubiteljem organizacije FNC predstavil lani v Beogradu, kjer je osvojil šampionski pas bantamske kategorije. Naslov prvaka je lani decembra uspešno ubranil prav v Podgorici, kamor se zdaj vrača, da ponovi nalogo. "Za mojega tekmeca je to borba, v kateri nima veliko za izgubiti. Če ga premagam, je to zanj zgolj nov poraz. Če zmaga, bo pridobil ogromno, ampak na poti do tega mu bo stala velika ovira," je pred borbo povedal srbski borec, ki je po 10 profesionalnih borbah še zmeraj stoodstoten.

Miljan Zdravković
Miljan Zdravković
FOTO: FNC

Pri 10 zmagah je tudi njegov nasprotnik Joaquin Vargas, ki je ob tem vknjižil še tri poraze. Zanj bo to debi pod okriljem organizacije FNC. "Presenetil ga bom s svojo hitrostjo in močjo. Naučil sem se, da se tudi železo upogne. Bomo videli, iz kakšnega testa je," je svoje misli pred borbo z Zdravkovićem strnil argentinski borec.

Preberi še Sičaja pred FNC 35: Čaka me najbolj izkušen nasprotnik v karieri

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Bantamska kategorija, borba za naslov prvaka: Miljan Zdravković - Joaquin Vargas

Težka kategorija: Rade Opačić - Alexander Soldatkin

Peresna kategorija: Ivan Sičaja - Alan Villalba

Dogovorjena teža do 66 kg, ultimate boxing: Dejan Zlatičanin - Florin Lupu

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja - Andrija Stanković

Velterska kategorija: Dalibor Dragojević - Ahmed Abdulkadirov

Dogovorjena teža do 74 kg: Karomatullo Sufiev - Piotr Niedzielski

Dogovorjena teža do 80 kg, ultimate kickboxing: Luka Bubanja - Stefan Dobrijević

Lahka kategorija: Pawel Politylo - Emrah Sonmez

Velterska kategorija: Kiril Negru - Botond Petrenyi

Peresna kategorija: Mensur Kijamet - Mert Basbudak

FNC spektakel v Podgorici
FNC spektakel v Podgorici
FOTO: 24ur.com
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
mma fnc 35 podgorica

Sičaja pred FNC 35: Čaka me najbolj izkušen nasprotnik v karieri

24ur.com Sičaja pred FNC 35: Čaka me najbolj izkušen nasprotnik v karieri
24ur.com FNC 30 v Zadru – začetek vročega MMA meseca
Voyo.si FNC 33: večer velikih obračunov in slovenski adut
24ur.com FNC 31: Hrvaško-srbski obračun za šampionski pas srednje kategorije
24ur.com WFC 30 v Hali Tivoli: Frlic napada naslov, Erko Jun v povratnem dvoboju
24ur.com Bojković napoveduje nokavt v glavni borbi večera
24ur.com V soboto na VOYO nova borilna poslastica: FNC 23 v Beogradu
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo
Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
zadovoljna
Portal
Bila je učenka, on njen profesor. Danes sta spet skupaj
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
vizita
Portal
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
Kdaj kašelj nakazuje na pljučnico
Kdaj kašelj nakazuje na pljučnico
Srce in testosteron: zakaj sta pomembni pravi vrednosti?
Srce in testosteron: zakaj sta pomembni pravi vrednosti?
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
cekin
Portal
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
moskisvet
Portal
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
dominvrt
Portal
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
voyo
Portal
Substanca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022