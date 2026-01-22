FNC ekskluzivno na platformi VOYO Slovenija tudi v prihodnjih dveh letih

Predsednik organizacije FNC Dražen Forgač poudarja, da ima nadaljevanje sodelovanja velik pomen za razvoj in prepoznavnost športa MMA v Sloveniji ter širši regiji, z njim pa se strinja tudi športni novinar in komentator Tadej Vidrih . Da prenosi dogodkov FNC ostajajo na VOYO, je za vse slovenske ljubitelje borilnih športov izjemna novica. Gre namreč za z naskokom največjo regijsko organizacijo, v kateri pomembno vlogo igrajo tudi slovenski borci, pojasnjuje Vidrih.

FNC je v minulem letu razprodal praktično vse največje dvorane na območju nekdanje skupne države, zdaj pa so ambiciozni vodilni možje svoj pohod odločeni nadaljevati tudi zunaj regije. Že 7. februarja nas na VOYO čaka pravi borilni spektakel. Prizorišče prvega dogodka FNC v letu 2026 bo München, kjer bosta v prestižni SAP Garden Areni pred 11.500 gledalci potekali kar dve borbi za naslov prvaka. Aktualni prvak težke kategorije Ivan Vitasović bo naslov branil proti izzivalcu Hatefu Moeilu , za prvaka lahke kategorije pa se bosta pomerila Francisco Barrio (Panchi) in Lom-Ali Eskiev .

Čaka pa nas tudi dvoboj, na katerega smo čakali že od finala druge sezone resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage. Na Bavarskem bo nastopil tudi slovenski zvezdnik Miran Fabjan, ki ga čaka težko pričakovan povratni spopad z Aleksandrom Ilićem. "Čaka nas torej fantastičen uvod v leto, ki mu bo zagotovo sledilo tudi spektakularno nadaljevanje," dodaja Vidrih.

VOYO tako ostaja prva izbira za vse ljubitelje borilnih veščin, ki bodo lahko v naslednjih dveh letih spremljali številne vrhunske borbe, velike revanše in najodmevnejše dogodke FNC. Kjerkoli in kadarkoli.