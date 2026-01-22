Naslovnica
Borilni športi

FNC ekskluzivno na platformi VOYO Slovenija tudi v prihodnjih dveh letih

Ljubljana, 22. 01. 2026 14.47 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
24ur.com
Miran Fabjan

VOYO Slovenija nadaljuje uspešno sodelovanje z vodilno regionalno MMA organizacijo FNC. Ekskluzivni prenosi borilnih spektaklov bodo slovenskim naročnikom na voljo tudi v letih 2026 in 2027, s čimer VOYO utrjuje svoj položaj osrednje platforme za vrhunske borilne športe.

Predsednik organizacije FNC Dražen Forgač poudarja, da ima nadaljevanje sodelovanja velik pomen za razvoj in prepoznavnost športa MMA v Sloveniji ter širši regiji, z njim pa se strinja tudi športni novinar in komentator Tadej Vidrih. Da prenosi dogodkov FNC ostajajo na VOYO, je za vse slovenske ljubitelje borilnih športov izjemna novica. Gre namreč za z naskokom največjo regijsko organizacijo, v kateri pomembno vlogo igrajo tudi slovenski borci, pojasnjuje Vidrih.

FNC 27 ponuja dvoboj med Fabjanom in Ilićem.
FNC 27 ponuja dvoboj med Fabjanom in Ilićem.
FOTO: FNC

FNC je v minulem letu razprodal praktično vse največje dvorane na območju nekdanje skupne države, zdaj pa so ambiciozni vodilni možje svoj pohod odločeni nadaljevati tudi zunaj regije. Že 7. februarja nas na VOYO čaka pravi borilni spektakel. Prizorišče prvega dogodka FNC v letu 2026 bo München, kjer bosta v prestižni SAP Garden Areni pred 11.500 gledalci potekali kar dve borbi za naslov prvaka. Aktualni prvak težke kategorije Ivan Vitasović bo naslov branil proti izzivalcu Hatefu Moeilu, za prvaka lahke kategorije pa se bosta pomerila Francisco Barrio (Panchi) in Lom-Ali Eskiev.

FNC 27 ponuja dvoboj med Vitasovićem in Moeilom.
FNC 27 ponuja dvoboj med Vitasovićem in Moeilom.
FOTO: FNC

Čaka pa nas tudi dvoboj, na katerega smo čakali že od finala druge sezone resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage. Na Bavarskem bo nastopil tudi slovenski zvezdnik Miran Fabjan, ki ga čaka težko pričakovan povratni spopad z Aleksandrom Ilićem. "Čaka nas torej fantastičen uvod v leto, ki mu bo zagotovo sledilo tudi spektakularno nadaljevanje," dodaja Vidrih.

VOYO tako ostaja prva izbira za vse ljubitelje borilnih veščin, ki bodo lahko v naslednjih dveh letih spremljali številne vrhunske borbe, velike revanše in najodmevnejše dogodke FNC. Kjerkoli in kadarkoli.

fnc mma voyo

Usyk: V njegovem glasu sem slišal željo, da nadaljuje

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
22. 01. 2026 15.36
A ni tega že odlomu enkat?
Odgovori
0 0
The T3chnics
22. 01. 2026 15.22
Haha.... spet tale. Če ni v glavi je pač v roki.
Odgovori
0 0
mojito88521
22. 01. 2026 15.03
Kdo od ljudi s Slovenskimi koreninami to gleda?
Odgovori
+0
1 1
MikeyD
22. 01. 2026 15.08
Jaz in še mnogo drugih. 😉
Odgovori
+0
1 1
22. 01. 2026 15.30
Zaradi tebe in tebi podobnih nas ima svet za femboye
Odgovori
+1
1 0
22. 01. 2026 15.31
Jaz,drugače pa zaradi tebi podobnih ima svet Slovence za femboye
Odgovori
0 0
bibaleze
