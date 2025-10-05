Svetli način
'Hvala mojemu trenerju in hvala Miranu Fabjanu'

Maribor, 05. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenski borec Jakob Nedoh je v glavni borbi dogodka FNC Knockout 2 s tehničnim nokavtom v drugi rundi prišel do pomembne karierne zmage. Po slavju je spregovoril za našo spletno stran in se med drugim zahvalil Miranu Fabjanu, ki ga je med celotno borbo podpiral ob kletki. Vse borbe večera si lahko ogledate v arhivu na VOYO.

Jakob Nedoh je z zmago v mariborski Dvorani Tabor prekinil niz treh zaporednih porazov in se ponovno vrnil na zmagovalna pota, po katerih je bil navajen hoditi vrsto let. S tem si je podaril najlepše možno rojstnodnevno darilo, a v isti sapi poudaril, da vse ni šlo po načrtih: "Plan je bil, da si podarim darilo. Plan je bil malce bolj enostavno darilo, ampak darilo je darilo. Takšne zmage si borec ne želi, ker v tej kategoriji lahko en udarec vse odloči."

Nedoh je sicer borbo dobro začel, nasprotnika sprva zasul z nekaj učinkovitimi udarci, Lucas Alsina pa mu je odgovoril z močnim udarcem s komolcem iz obrata, ki je divjega slovenskega borca malce presenetil. A izkazalo se je, da mu je na nek način koristil, saj se je vrnil k prvotnemu načrtu in borbo pametno odpeljal do predčasnega zaključka: "Preveč sem iskal zaključek in zategoval udarce. V drugi rundi sem zrelo oddelal in nokavt je prišel sam od sebe. Hvala mojemu trenerju Tomiju in hvala Miranu Fabjanu, ki mi je iz publike dajal dobre nasvete."

Nedoh je tako po slabih dveh letih ponovno okusil zmago, na novo pa bo, kot vse kaže, čakal vsaj do naslednjega leta. Kdaj se namerava vrniti v kletko? "Sigurno ne do konca leta. Planiramo zelo napredovati in se učiti nove stvari," je pogovor za 24UR zaključil zmagovalec glavne borbe večera.

mma fnc knockout 2 maribor jakob nedoh
