Dvorana Tabor v Mariboru pripravljena na FNC spektakel

Vsi borci so v petek uspešno prestali uradno tehtanje in so pripravljeni, da v štajerski prestolnici stopijo v kletko organizacije FNC. V glavni borbi večera bo nastopil Jakob Nedoh, ki je decembra 2023 postal premierni zmagovalec PFL-ovega evropskega turnirja v poltežki kategoriji. V kletko se sicer vrača po aprilu, ko je v Stožicah debitiral pod okriljem organizacije FNC. "Pričakujem težko borbo z resnim in izkušenim tekmecem, kar si tudi želim, saj mi to sedaj povsem ustreza. Čutim pozitivno tremo, komaj čakam, da stopim v kletko, da se sprosti energija. Redko pridem na Štajersko, ampak vedno imam dober občutek," je pred borilnim spektaklom povedal Nedoh.

Zanimiv bo tudi povratek Tadeja Dajčmana, ki sicer prihaja iz Lovrenca na Pohorju, tako da se bo v taborski dvorani počutil kot doma. Nazadnje se je boril marca 2023, ko je izgubil proti Miranu Fabjanu. Boriti bi se moral tudi lani, a se je takrat poškodoval na ogrevanju. "Definitivno grem tokrat na zmago. V tretje gre rado, tako da, če dvakrat ni šlo po mojem planu, bo tokrat drugače. Čutim nekaj pritiska, saj vsi od mene nekaj pričakujejo, sicer pa mi pomeni zelo veliko, da me bodo domači prišli pogledati in podpreti," je svoje misli strnil Dajčman.