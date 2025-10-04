Dvorana Tabor v Mariboru pripravljena na FNC spektakel

Vsi borci so v petek uspešno prestali uradno tehtanje in so pripravljeni, da v štajerski prestolnici stopijo v kletko organizacije FNC. V glavni borbi večera bo nastopil Jakob Nedoh, ki je decembra 2023 postal premierni zmagovalec PFL-ovega evropskega turnirja v poltežki kategoriji. V kletko se sicer vrača po aprilu, ko je v Stožicah debitiral pod okriljem organizacije FNC. "Pričakujem težko borbo z resnim in izkušenim tekmecem, kar si tudi želim, saj mi to sedaj povsem ustreza. Čutim pozitivno tremo, komaj čakam, da stopim v kletko, da se sprosti energija. Redko pridem na Štajersko, ampak vedno imam dober občutek," je pred borilnim spektaklom povedal Nedoh.
Zanimiv bo tudi povratek Tadeja Dajčmana, ki sicer prihaja iz Lovrenca na Pohorju, tako da se bo v taborski dvorani počutil kot doma. Nazadnje se je boril marca 2023, ko je izgubil proti Miranu Fabjanu. Boriti bi se moral tudi lani, a se je takrat poškodoval na ogrevanju. "Definitivno grem tokrat na zmago. V tretje gre rado, tako da, če dvakrat ni šlo po mojem planu, bo tokrat drugače. Čutim nekaj pritiska, saj vsi od mene nekaj pričakujejo, sicer pa mi pomeni zelo veliko, da me bodo domači prišli pogledati in podpreti," je svoje misli strnil Dajčman.
Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:
Poltežka kategorija: Lucas Alsina – Jakob Nedoh
Težka kategorija: Jeremy Kimball – Tadej Dajčman
Dogovorjena teža do 68 kg: Ilia Qaruknishvili – Daniel Bažant
Dogovorjena teža do 68 kg: Serhiy Adamchuk – Andrej Kedveš
Bantamska kategorija: Lucas Alfaia – Rok Krušič
Velterska kategorija: Arkadiusz Palkowski – Simeon Karslidis
Težka kategorija: Mehdi Barghi – Alexandr Drabinca
Lahka kategorija: Ákos Dénes – Dino Suljkanović
Velterska kategorija: Igor Junior – Dalibor Dragojević
Dogovorjena teža do 68 kg: Ori Sarusi – Yevhen Honcharko
