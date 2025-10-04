Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Borilni športi

Dvorana Tabor v Mariboru pripravljena na FNC spektakel

Maribor, 04. 10. 2025 16.30 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

V mariborski Dvorani Tabor se bo danes odvil borilni spektakel FNC Knockout 2, na katerem se bo predstavilo kar pet slovenskih borcev. V glavni borbi večera se bo Jakob Nedoh udaril z Lucasom Alsino, sicer pa bomo skupno videli kar 10 borb. Dogajanje boste lahko v živo spremljali na VOYO, začnemo ob 19.00.

Več videovsebin
  • Dino Suljkanović pred borilnim dogodkom FNC Knockout 2 v Mariboru
    01:34
    Dino Suljkanović pred borilnim dogodkom FNC Knockout 2 v Mariboru
  • Rok Krušič pred borilnim dogodkom FNC Knockout 2 v Mariboru
    01:21
    Rok Krušič pred borilnim dogodkom FNC Knockout 2 v Mariboru
  • Tadej Dajčman pred borilnim dogodkom FNC Knockout 2 v Mariboru
    03:17
    Tadej Dajčman pred borilnim dogodkom FNC Knockout 2 v Mariboru
  • Jakob Nedoh pred borilnim dogodkom FNC Knockout 2 v Mariboru
    01:57
    Jakob Nedoh pred borilnim dogodkom FNC Knockout 2 v Mariboru

Vsi borci so v petek uspešno prestali uradno tehtanje in so pripravljeni, da v štajerski prestolnici stopijo v kletko organizacije FNC. V glavni borbi večera bo nastopil Jakob Nedoh, ki je decembra 2023 postal premierni zmagovalec PFL-ovega evropskega turnirja v poltežki kategoriji. V kletko se sicer vrača po aprilu, ko je v Stožicah debitiral pod okriljem organizacije FNC. "Pričakujem težko borbo z resnim in izkušenim tekmecem, kar si tudi želim, saj mi to sedaj povsem ustreza. Čutim pozitivno tremo, komaj čakam, da stopim v kletko, da se sprosti energija. Redko pridem na Štajersko, ampak vedno imam dober občutek," je pred borilnim spektaklom povedal Nedoh.

Zanimiv bo tudi povratek Tadeja Dajčmana, ki sicer prihaja iz Lovrenca na Pohorju, tako da se bo v taborski dvorani počutil kot doma. Nazadnje se je boril marca 2023, ko je izgubil proti Miranu Fabjanu. Boriti bi se moral tudi lani, a se je takrat poškodoval na ogrevanju. "Definitivno grem tokrat na zmago. V tretje gre rado, tako da, če dvakrat ni šlo po mojem planu, bo tokrat drugače. Čutim nekaj pritiska, saj vsi od mene nekaj pričakujejo, sicer pa mi pomeni zelo veliko, da me bodo domači prišli pogledati in podpreti," je svoje misli strnil Dajčman.

FNC Knockout 2 Maribor
FNC Knockout 2 Maribor FOTO: VOYO

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Poltežka kategorija: Lucas Alsina – Jakob Nedoh

Težka kategorija: Jeremy Kimball – Tadej Dajčman

Dogovorjena teža do 68 kg: Ilia Qaruknishvili – Daniel Bažant

Dogovorjena teža do 68 kg: Serhiy Adamchuk – Andrej Kedveš

Bantamska kategorija: Lucas Alfaia – Rok Krušič

Velterska kategorija: Arkadiusz Palkowski – Simeon Karslidis

Težka kategorija: Mehdi Barghi – Alexandr Drabinca

Lahka kategorija: Ákos Dénes – Dino Suljkanović

Velterska kategorija: Igor Junior – Dalibor Dragojević

Dogovorjena teža do 68 kg: Ori Sarusi – Yevhen Honcharko

mma fnc knockout 2 maribor
Naslednji članek

Nogometni poslastici, borilna spektakla in VN Indonezije

Naslednji članek

Karničnik: Ko smo na želeni ravni, nas je praktično nemogoče premagati

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256