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Borilni športi

FNC organizacija prvič v Severni Makedoniji

Skopje, 20. 10. 2026 17.58 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Spektakel FNC 29 v Stožicah

Ljubitelje MMA scene to soboto čaka pravi spektakel. FNC organizacija bo prvič v svoji zgodovini gostovala v Severni Makedoniji, kjer bo arena v Skopju gostila dogodek FNC 34. V ospredju večera bo obračun za naslov prvaka lahke kategorije med aktualnim prvakom Lom-Alijem Eskievom in enim najbolj prepoznavnih imen regionalne MMA scene Markom Bojkovićem.

Lom-Ali Eskiev v borbo vstopa kot prvak, ki želi potrditi svojo kakovost in zadržati šampionski pas, medtem ko Marko Bojković vidi priložnost za največji uspeh v svoji karieri pri organizaciji FNC. Njuno srečanje obljublja napet obračun, v katerem bodo odločali natančnost, telesna pripravljenost, taktika in sposobnost ohranjanja mirne glave pod pritiskom.

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Posebno težo dogodku daje tudi zgodovinski prihod FNC-ja v Severno Makedonijo. Skopje bo tako prvič gostilo enega največjih dogodkov regionalne MMA organizacije, domači navijači pa bodo imeli priložnost podpreti svoje borce in postati del večera, ki bo pomemben mejnik za lokalno borilno sceno. Spektakel in vse zanimive borbe si boste lahko ogledali na VOYO.

FNC 34 v Skopju
FNC 34 v Skopju
FOTO: VOYO
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FNC 34 MMA Marko Bojković Lom-Ali Eskiev Skopje

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