FNC organizacija prvič v Severni Makedoniji

Lom-Ali Eskiev v borbo vstopa kot prvak, ki želi potrditi svojo kakovost in zadržati šampionski pas, medtem ko Marko Bojković vidi priložnost za največji uspeh v svoji karieri pri organizaciji FNC. Njuno srečanje obljublja napet obračun, v katerem bodo odločali natančnost, telesna pripravljenost, taktika in sposobnost ohranjanja mirne glave pod pritiskom.

Posebno težo dogodku daje tudi zgodovinski prihod FNC-ja v Severno Makedonijo. Skopje bo tako prvič gostilo enega največjih dogodkov regionalne MMA organizacije, domači navijači pa bodo imeli priložnost podpreti svoje borce in postati del večera, ki bo pomemben mejnik za lokalno borilno sceno. Spektakel in vse zanimive borbe si boste lahko ogledali na VOYO.