FNC prvič v Slavonskem Brodu, vrača se ena največjih zvezd organizacije

Potem ko je FNC letos prvič gostoval v Nemčiji in z dogodkom v Münchnu navdušil tamkajšnje občinstvo, omenjena organizacija širi seznam prizorišč tudi znotraj regije. Konec meseca bo namreč prvič gostovala v Slavonskem Brodu. Natančneje v dvorani Vijuš, ki sicer, brez parterja, sprejme vsega dobrih 2000 gledalcev.

A manjša kapaciteta dvorane, kot smo je vajeni za "oštevilčene" dogodke FNC, vodilnih mož vodilne regijske organizacije ni zaustavila pri tem, da sestavijo spisek borb, ki bo navdušil ljubitelje mešanih borilnih veščin. Glavna borba večera je pripadla Marku Bojkoviću, ki velja za enega najbolj priljubljenih borcev z območja nekdanje skupne države. Za "Lomilcem lobanj" je sicer leto za čimprejšnjo pozabo. Doživel je namreč prva poraza v karieri. Najprej mu je v najbolj odmevni borbi minulega leta lekcijo odčital Miloš Janičić, nato pa ga je v zaspani borbi konec novembra v Varaždinu premagal še Belgijec Donovan Desmae.

Tokrat se srbski zvezdnik v kletko vrača še bolj odločen in željan brezkompromisne borbe, nasproti pa mu bo stal Ukrajinec Ivan Vulchin. Ta je sicer širši javnosti precejšnja neznanka. V karieri je sicer do zdaj imel 21 profesionalnih borb, od katerih jih je 13 dobil, osem od tega s predčasnim zaključkom. Bojković je pred borbo nesporni favorit, sam pa si ne želi zgolj zmage, ampak želi do nje priti na impresiven način.