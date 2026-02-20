Naslovnica
Borilni športi

FNC prvič v Slavonskem Brodu, vrača se ena največjih zvezd organizacije

Slavonski Brod, 20. 02. 2026 11.55 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
T.V.
Marko Bojković

Največja regijska organizacija za borbe po pravilih mešanih borilnih veščin bo zadnji dan februarja prvič gostovala v Slavonskem Brodu. Na dogodku tokrat ne bo Slovencev, bo pa v glavni borbi večera nastopil srbski zvezdnik Marko Bojković.

Marko Bojković bo v Slavonskem Brodu lovil svojo deveto profesionalno zmago.
Marko Bojković bo v Slavonskem Brodu lovil svojo deveto profesionalno zmago.
FOTO: FNC

Potem ko je FNC letos prvič gostoval v Nemčiji in z dogodkom v Münchnu navdušil tamkajšnje občinstvo, omenjena organizacija širi seznam prizorišč tudi znotraj regije. Konec meseca bo namreč prvič gostovala v Slavonskem Brodu. Natančneje v dvorani Vijuš, ki sicer, brez parterja, sprejme vsega dobrih 2000 gledalcev.

A manjša kapaciteta dvorane, kot smo je vajeni za "oštevilčene" dogodke FNC, vodilnih mož vodilne regijske organizacije ni zaustavila pri tem, da sestavijo spisek borb, ki bo navdušil ljubitelje mešanih borilnih veščin. Glavna borba večera je pripadla Marku Bojkoviću, ki velja za enega najbolj priljubljenih borcev z območja nekdanje skupne države. Za "Lomilcem lobanj" je sicer leto za čimprejšnjo pozabo. Doživel je namreč prva poraza v karieri. Najprej mu je v najbolj odmevni borbi minulega leta lekcijo odčital Miloš Janičić, nato pa ga je v zaspani borbi konec novembra v Varaždinu premagal še Belgijec Donovan Desmae.

Tokrat se srbski zvezdnik v kletko vrača še bolj odločen in željan brezkompromisne borbe, nasproti pa mu bo stal Ukrajinec Ivan Vulchin. Ta je sicer širši javnosti precejšnja neznanka. V karieri je sicer do zdaj imel 21 profesionalnih borb, od katerih jih je 13 dobil, osem od tega s predčasnim zaključkom. Bojković je pred borbo nesporni favorit, sam pa si ne želi zgolj zmage, ampak želi do nje priti na impresiven način.

Fran Luka Đurić je lani v Zagrebu navdušil z zmago proti Stipetu Brčiću.
Fran Luka Đurić je lani v Zagrebu navdušil z zmago proti Stipetu Brčiću.
FOTO: FNC

Dogodek bo nova lepa priložnost za dokazovanje mladih borcev. V predzadnji borbi večera bo nastopil Fran Luka Đurić, ki ga proti nevarnemu Gruzijcu Bondu Kikadzeju čaka najtežji preizkus v karieri doslej. Nekdanji evropski amaterski prvak Tiriel Luka Abramović se bo udaril z izkušenim Argentincem Lucasom Alsino. Slednjega je na dogodku FNC Knockout 2 v Mariboru premagal Jakob Nedoh. Izpostaviti še velja zmagovalca druge sezone resničnostnega šova Fight of Nations Veljka Aleksića, njegov tekmec bo Čeh Marek Budinsky, in Marka Ančića, ki se bo pomeril z Ahmadom Tahahom Sadiqpourjem.

Še kako zanimiva bo tudi borba med Simeonom Karslidisom ter Jovanom Marjanovićem, po nizu dveh nesrečnih porazov pa se je na zmagovita pota odločen vrniti tudi odličen hrvaški težkaš Martin Batur. Dogodek si boste lahko v živo ogledali na VOYO.

FNC 28, Slavonski Brod, spisek borb:

Marko Bojković – Ivan Vulchin – dogovorjena teža do 75 kg

Fran Luka Đurić – Kikadze Bondo – bantamska kategorija do 61 kg

Andrei Kedveš – Jonas Adriaanse – kikboks, dogovorjena teža 66 kg

Simeon Karslidis – Jovan Marjanović – velterska kategorija do 77 kg

Will Currie – Piotr Strus – srednja kategorija do 84 kg

Tiriel Luka Abramović – Lucas Alsina – poltežka kategorija do 93 kg

Marko Ančić – Ahmad Tahah Sadiqpour – peresna kategorija do 66 kg

Martin Batur – Wesley Martins – težka kategorija do 120 kg

Veljko Aleksić – Marek Budinský – velterska kategorija do 77 kg

Luka Pisarić – Syrene Senobio – dogovorjena teža do 63 kg

mešane borilne veščine mma fnc slavonski brod

